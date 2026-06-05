Daniel Băluță spune că lucrările vor rezista 100 de ani

Prima etapă de refacere a Planșeului Unirii, din zona Hanului lui Manuc, a fost finalizată încă din luna mai, iar în prezent continuă lucrările la șantier, la armarea și cofrarea noilor porțiuni ale plăcii de beton.

„Se lucrează în forță și pe șantierul din Piața Unirii. Constructorii continuă atât armarea și cofrarea noilor porțiuni ale plăcii de beton, cât și turnarea altor ploturi care, la final, se vor integra în ceea ce va fi, pentru următorii 100 de ani, noul planșeu din Piața Unirii”, a precizat primarul Daniel Băluță.

Edilul mai precizează că se fac pregătiri pentru a începe faza a IV-a a lucrărilor. „În paralel, se fac pregătirile necesare pentru ca, în scurt timp, să începem lucrările și în faza a IV-a, cea finală a acestui proiect deosebit de important pentru siguranța publică din centrul Capitalei”, a adăugat acesta.

S-a închis circulația rutieră în zona fântânilor din Piața Unirii

Pe 27 mai, Primăria Sectorului 4 a procedat la instituirea restricțiilor temporare de circulație necesare reabilitării și consolidării planșeului de acoperire a râului Dâmbovița din Piața Unirii.

Astfel, a fost restricționată circulația vehiculelor pe calea inelară din dreptul Fântânii Centrale din Piața Unirii, sensul de mers dinspre Piața Constituției către Piața Alba Iulia, arată Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Lucrările de refacere și consolidare a Planșeului Unirii sunt realizate de asocierea Construcții Erbașu (Lider), Bog’Art și Concrete & Design Solutions.

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