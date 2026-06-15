Lotul 1 Boița – Avrig/Marșa, cel mai redus progres de pe traseu

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a prezentat o radiografie completă a șantierelor de pe cele patru loturi ale proiectului. Sute de muncitori sunt deja mobilizați în teren, pe fiecare lot.

Pe lotul 1 Boița (A1) – Avrig/Marșa, de 14,25 kilometri, se lucrează la toate cele 26 structuri. Startul lucrărilor s-a dat pe 17 octombrie 2025, iar stadiul fizic al lucrărilor este de 12,4%, potrivit secretarului de stat.

„Au fost excavați 100.000 mc din totalul de 2.000.000 mc. Mobilizarea antreprenorului este de 400 muncitori și 148 utilaje”, precizează Irinel Scrioșteanu.

Lotul 2 Avrig/Marșa – Arpașu de Jos, cel mai lung lot al autostrăzii

Pe lotul 2 Avrig/Marșa – Arpașu de Jos, din județul Sibiu, cu o lungime de 19,9 km, lucrările lansate la data de 7 mai 2025 au ajuns la un stadiu fizic de 36,7%. Mobilizarea din teren este masivă, pe șantier activând 500 de muncitori sprijiniți de 130 de utilaje.

Echipele de constructori execută în paralel lucrări la nodul rutier Avrig – Marșa, la terasamente și la relocarea utilităților publice. De asemenea, se lucrează la Centrul de Întreținere și Coordonare, precum și la toate cele 25 de structuri ale lotului, fiind deja excavați 315.000 mc de material din totalul de jumătate de milion prevăzut.

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Lotul 3 Arpașu de Jos – Sâmbăta de Sus, cel mai avansat proges de pe traseu

Lotul 3 face legătura între comuna Arpașu de Jos (județul Sibiu), și localitatea de la poalele Munților Făgăraș, Sâmbăta de Sus (județul Brașov), cunoscută pentru Mănăstirea Brâncoveanu. Acest lot, de 17,6 km, face trecerea efectivă de pe teritoriul județului Sibiu pe cel al județului Brașov.

Proiectul a atins un stadiu fizic de 38%, profitând și de startul devansat al lucrărilor, început în decembrie 2024. Până acum, constructorul a finalizat forarea, armarea și betonarea tuturor coloanelor (însumând 35.522 de metri liniari) și lucrează la toate cele 28 de structuri.

Șantierul avansează rapid și pe partea de terasamente, unde s-au realizat deja 455.000 mc de umpluturi și s-au excavat peste 1,32 milioane mc de săpătură (la care se adaugă alți 315.000 mc de excavații dintr-un lot secundar de 500.000 mc). Totodată, au fost demarate lucrările la nodurile rutiere de la Arpașu de Jos și orașul Victoria.

Lotul 4 se desfășoară integral în județul Brașov

Ultimul lot al autostrăzii se desfășoară integral pe teritoriul județului Brașov, făcând legătura între comuna Sâmbăta de Sus și municipiul Făgăraș. Lotul 4, de 16,2 km, a intrat în execuție în iulie 2025. Stadiul fizic al lucrărilor este de 13,13%.

„Au fost finalizate lucrările de decopertare. Au fost demarate lucrările de săpături și umpluturi la corpul autostrăzii. Au fost demarate lucrările la toate cele 25 structuri. Se lucrează la forarea, armarea și cofrarea piloților”, a punctat secretarul de stat.

Autostrada Sibiu – Făgăraș A13 are o lungime totală de 68 km și se află integral în execuție, având același constructor pe toate cele 4 loturi – Makyol Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret.

„La finalizare (2028), va scurta drumul dintre Sibiu și Brașov cu o oră”, a precizat Irinel Scrioșteanu.

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