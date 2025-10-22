Lotul Pietroasele – Buzău, promis de 1 decembrie

Concomitent, oficialii de la CNAIR au făcut public faptul că lucrările pe lotul 3, ultimul din același tronson, cuprins între Pietroasele și Buzău, pe o distanță de 13,9 kilometri, sunt aproape finalizate și că planul ar fi ca secțiunea, construită de firma turcească Nurol, să fie dată în trafic de 1 decembrie 2025.

Practic, de la 1 decembrie se va putea circula aproape sigur pe autostradă, neîntrerupt, între București și Focșani, pe o distanță de 192 de kilometri, luând în considerare și segmentul de 46,5 kilometri din A3, între Petricani și Dumbrava.

Cu toate acestea, marea provocare pentru constructorul român UMB Spedition, însărcinat cu loturile din A7 între Buzău și Pașcani, este finalizarea în 2025 a încă unui sector de autostradă după Focșani.

Scenariul optimist moderat, încă 36 de kilometri după Focșani

Scenariul optimist moderat ar fi darea în trafic a lotului 1 din tronsonul 4 Focșani-Bacău, în lungime de 35,6 kilometri, cuprins între Focșani și Domnești. Potrivit unui comunicat din 3 octombrie al lui Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, „se lucrează pe toți cei aproximativ 36 km ai lotului Focșani-Domnești Târg, constructorul român (UMB) fiind mobilizat cu peste 1.500 de muncitori și 420 de utilaje, iar până acum a așternut, deja, asfalt pe aproximativ 30 km. Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 80%, iar dacă ritmul se menține, circulația pe acest lot va fi deschisă până la finalul acestui an”.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Răducu Popa, un pasionat de infrastructură devenit cunoscut pentru filmările aeriene realizate pe autostrăzile în construcție, a postat miercuri, 22 octombrie, un video realizat cu o zi mai devreme pe lotul 1 din Focșani – Bacău.

Filmarea arată un progres substanțial chiar și față de raportarea din 3 octombrie, mobilizarea constructorului rămânând masivă.

O problemă importantă în calea finalizării lucrărilor până la finalul lui 2025 este însă un stâlp de înaltă tensiune, situat pe șantierul autostrăzii în zona nodului rutier de la Tișița. Filmarea aeriană indică faptul că nici pe data de 21 octombrie stâlpul nu era încă mutat.

Constructorii „au montat” stratul de uzură în jurul obiectivului care ar trebui mutat de Transelectrica

Problema stâlpului din mijlocul șantierului lipsește din raportările oficialilor de la Transporturi. Lucrarea de mutare ar trebui realizată de Transelectrica, companie care deține și administrează infrastructura de transport al energiei electrice la tensiuni mari. În absența informațiilor oficiale, pasionații de infrastructură interesați de șantier spun, la comentariile filmului postat pe YouTube, că se fac lucrări de construire a structurii pentru un nou stâlp, lucrări care ar fi început în jurul datei de 10 octombrie.

Teoretic, dacă condițiile meteo vor fi fi favorabile în continuare, șantierul autostrăzii A7 se va opri în jurul datei de 20-21 decembrie. Intervalul de două luni ar fi suficient, consideră experți consultați, pentru mutarea stâlpului și turnarea asfaltului.

Scenariul optimist maximal, ocolirea orașului Adjud în 2025

Scenariul foarte optimist vizează ocolirea orașului Adjud pe autostradă până la finalul acestui an. Pentru a realiza obiectivul, constructorii ar trebui să finalizeze un segment de aproximativ 13,5 kilometri, cuprins între Domnești-Târg și Adjudu Vechi, din lotul 2 al tronsonului Focșani-Bacău.

O filmare realizată de Răducu Popa pe 11 octombrie arată că lucrările sunt avansate și pe acest sector, dar că trebuie o mobilizare puternică pentru a construi până la finalul lui decembrie structurile restante.

În momentul în care UMB va reuși finalizarea lucrărilor pe cei aproximativ 50 de kilometri, între Focșani și Adjudu Vechi, atunci un drum cu mașina de la București până la Suceava ar presupune posibilitatea ocolirii tuturor orașelor de pe traseu, chiar dacă ruta este continuată pe drumul european după ieșirea de pe A7.

Șoferii ar putea trece pe lângă Bacău pe autostrada de centură a municipiului, parte din A7. De asemenea, centrul Romanului, celălalt oraș mare de pe traseul spre Suceava, poate fi „fentat” folosind șoseaua de centură a localității.

Când trebuie terminată autostrada până la Pașcani

Oficialii CNAIR au mai făcut pe data de 22 octombrie o raportare referitoare tronsonul din A7 construit între Bacău și Pașcani.

„Condiționat de starea terasamentului după episoadele de vreme nefavorabilă, constructorul este mobilizat în teren cu lucrări de stabilizare, taluzări, ranforsare geogrile și saltele balast. Pe toate cele trei loturi, stadiul fizic se apropie de 40%, după cum urmează:

Lot 1, Săucești – Trifești (30,3 km): 38,5%

Lot 2, Trifești – Gherăești (18,99 km): 35,7%

Lot 3, Mircești – Pașcani (28,09 km): 36,2%”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a CNAIR.

Constructorul UMB este sub presiune de a termina lucrările contractate pe A7, între Focșani și Pașcani, până la finalul anului 2026. Finanțarea din fonduri nerambursabile PNRR este condiționată de încadrarea în acest termen.

Nebuloasa Pașcani-Siret

Proiectul A7 presupune continuarea drumului de mare viteză până la Siret, la granița cu Ucraina. UMB a fost desemnat în primăvara anului 2025 să proiecteze și să construiască segmentul de 62 de kilometri între Pașcani și Suceava.

Restul traseului, de 55 de kilometri între Suceava și Siret, are studiu de fezabilitate terminat dar nu a intrat încă în faza de licitații pentru proiectare și execuție.

Prim-ministrul Bolojan a evitat să pomenească sectorul dintre Pașcani – Suceava după o vizită efectuată în august 2025 pe șantierul A7. În aceste condiții, nu este clar dacă există finanțare în viitorul apropiat pentru continuare lucrărilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE