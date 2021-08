„Pentagonul este în prezent în stare de alertă din cauza unui incident în staţia de tranzit. Solicităm publicului să evite zona”, a transmis agenţia care se ocupă de securitatea Pentagonului, pe Twitter.

Angajaţilor li s-a comunicat prin megafoane să rămână în interiorul clădirii, după ce mai mai multe împuşcături au fost auzite în staţia de autobuz a celei mai mari clădiri din lume.

După aproximativ o oră de la incident, agenţia care se ocupă de securitatea Pentagonului a transmis că sediul a fost redeschis, însă coridorul 2 și intrarea în metrou rămân închise.

The Pentagon has lifted the lock down and has reopened. Corridor 2 and the Metro entrance remains closed. Corridor 3 is open for pedestrian traffic.