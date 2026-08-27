Mai mulți membri ai familiei regale, văzuți la spital

În urma acestor evoluții îngrijorătoare, membrii importanți ai familiei regale au luat măsuri imediate. Prințul moștenitor Haakon, cel care preia de obicei îndatoririle de stat în lipsa suveranului, alături de regina Sonja, soția lui Harald, au decis să își anuleze toate evenimentele și angajamentele oficiale programate pentru această perioadă, pentru a fi alături de monarh, relatează Agerpres.

Totodată, mai mulți membri ai familiei regale, printre care prințul moștenitor și regina, au fost văzuți sosind la Spitalul Universitar din Oslo, unde este tratat regele, potrivit presei norvegiene.

Premierul Jonas Gahr Støre și-a anulat joi o vizită în Germania din cauza stării de sănătate a monarhului. „Întreaga națiune este alături de noi și îi transmite gânduri bune regelui și întregii familii regale”, a declarat șeful Guvernului pentru presă.

Președintele Parlamentului din Norvegia, Masud Gharahkhani, și-a întrerupt vizita oficială în Islanda și se întoarce în Norvegia. De asemenea, membrii Comisiei pentru Afaceri Externe și Apărare au anunțat că vor reveni în țară din Coreea de Sud.

Cel mai în vârstă șef de stat din Europa

Suveranul norvegian, care este în prezent cel mai în vârstă șef de stat din Europa, se află sub strictă supraveghere medicală de mai bine de o săptămână. El a fost spitalizat pe data de 17 august, reprezentanții palatului precizând la momentul respectiv că regele primește tratament de specialitate pentru o infecție bacteriană depistată în sânge.

În 2024, regele a anunțat că își va reduce numărul activităților oficiale, ținând cont de vârsta sa, însă a exclus posibilitatea abdicării, afirmând că jurământul depus în calitate de monarh este pe viață.

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