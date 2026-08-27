Familia sa a transmis că Peter Cullen „a murit în pace, înconjurat de familia sa iubitoare”

Într-o declarație emoționantă, familia sa a transmis că actorul „a murit în pace, înconjurat de familia sa iubitoare – și purtat în inimile multor prieteni și ale nenumăraților fani din întreaga lume”.

Peter Cullen, născut la Montreal, Canada, a fost o voce marcantă în industria divertismentului, fiind cunoscut pentru numeroase roluri iconice.

Cullen a început cu roluri live-action, fiind prezentator pentru emisiunile de comedie „The Smothers Brothers Comedy Hour” și „The Sonny & Cher Comedy Hour”. Ulterior, a devenit vocea unor personaje memorabile.

În 1976, i-a dat viață lui King Kong în remake-ul cu același nume, iar în 1982 și 2009 a fost vocea maleficului K.A.R.R. din seria „Knight Rider”. În 1987, a creat sunetele specifice monstrului din filmul „Predator”, cu Arnold Schwarzenegger în rol principal.

Peter Cullen, vocea din spatele lui Optimus Prime

Rolul care l-a consacrat pe Peter Cullen a fost cel al liderului Autoboților, Optimus Prime, din serialul animat „The Transformers” (1984-1987).

Moartea personajului său în filmul „The Transformers: The Movie” (1986), după un duel cu Megatron, a provocat o reacție copleșitoare din partea fanilor, ceea ce i-a determinat pe producători să-l readucă în viață în următorul film, „The Transformers: The Return of Optimus Prime” (1987).

Atunci când regizorul Michael Bay a relansat franciza în 2007, Cullen a revenit la rol, după o pauză de peste două decenii.

„O descriu ca pe senzația de a te încălța cu o pereche veche de pantofi foarte comozi pe care nu i-ai mai purtat de ceva vreme”, a declarat el pentru IGN.

„Pur și simplu i-am încălțat din nou și s-au simțit la fel de bine ca ultima dată”.

Cullen a continuat să fie vocea lui Optimus Prime în filmele „The Last Knight” (2017), „Bumblebee” (2018) și „Rise of the Beasts” (2023).

„Fenomenul Transformers este uluitor”, spunea el.

„Faptul că fac parte din asta nu este doar un moment istoric, ci și o parte din viața mea care îmi spune: «Uite, sunt recunoscător. Am făcut ceva în viața mea care s-a remarcat și sunt foarte recunoscător pentru asta. Mă simt umil»».

Alte roluri emblematice

Printre alte contribuții remarcabile, Peter Cullen a fost vocea lui Eeyore în serialul „The New Adventures of Winnie the Pooh” (1988-1991), reluând rolul în lungmetrajul „Winnie the Pooh: A Very Merry Pooh Year” (2002).

De asemenea, el a fost vocea lui Mogwai în filmul „Gremlins” (1984).

Peter Cullen a lăsat în urmă patru copii: Angus, Claire, Pilar și Clay, mai scrie The Sun.

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