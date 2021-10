DSP informează că dintre cei 34 de pacienți duși la Spitalul Județean Constanța, 11 sunt pe ATI, iar 11 la secția exterioară de la Agigea. Doi sunt în stare mai gravă.

La Pneumoftiziologie, au fost duși 49 de pacienți. Doi au fost externați, iar 47 sunt în stare stabilă sub evaluare.

Medicii de la Spitalul Militar au primit 28 de pacienți. Trei au fost transferați Spitalul Județean pe ATI, iar unul la Spitalul Mangalia pe ATI.

Alți 18 pacienți sunt la Spitalul Modular și șase la Spitalul Militar. Toți în stare stabilă.

În urma incendiului izbucnit pe 1 octombrie, șapte pacienți internați la ATI au murit. O analiză a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, publicată pe site-ul instituției și realizată în 2021, scoate în evidență problemele din unitatea sanitară, construită în 1938. Printre problemele spitalului se numără: „pacienți neasigurați” și ”personal epuizat fizic și psihic”.

Incendiul izbucnit la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța se adaugă unei liste sumbre, deschise de nenorocirea de la Piatra Neamț de acum aproape un an. 12 incendii am avut în spitalele din România, în mai puțin de un an, și s-au soldat cu zeci de decese.



