Statele africane care au impus interdicții de călătorie pentru americani

Pe 26 decembrie 2025, Niger a comunicat că „interzice complet și permanent eliberarea vizelor tuturor cetățenilor americani și interzice pe termen nelimitat intrarea pe teritoriul său pentru cetățenii Statelor Unite”.

Decizia vine după ce țara vest-africană a fost inclusă în lista statelor ai căror cetățeni au interdicție de intrare în SUA.

Ciadul, afectat de o măsură similară din iunie 2025, a reacționat în același mod. Guvernul de la N’Djamena a declarat că răspunde „pe baza principiilor reciprocității și suspendă acordarea vizelor cetățenilor Statelor Unite ale Americii”.

Burkina Faso și Mali impun interdicții reciproce

Burkina Faso, o țară din Africa de Vest, a anunțat că aplică „măsuri echivalente de vize pentru cetățenii Statelor Unite ale Americii”. În acest moment, măsura se traduce printr-o interdicție totală a vizelor pentru americani. Autoritățile din Burkina Faso au subliniat că rămân dedicate „respectului reciproc, egalității suverane a statelor și principiului reciprocității”.

Situația tensionată din Burkina Faso, marcată de decenii de conflicte și violență politică, a contribuit la scăderea călătoriilor străine, inclusiv a celor din SUA. De altfel, Departamentul de Stat american menține avertismentul de nivel patru, „interzisă călătoria”, pentru această destinație, invocând riscuri teroriste și alte pericole.

Într-un demers similar, Mali, care împarte granița sud-vestică cu Burkina Faso, a introdus restricții de călătorie pentru cetățenii americani. Conform Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale din Mali, americanii vor fi supuși „acelorași condiții și cerințe ca cele impuse de autoritățile americane cetățenilor malieni care intră în Statele Unite”.

Reacții internaționale la interdicțiile SUA

Pe lângă cele patru state africane – Niger, Ciad, Burkina Faso și Mali – alte țări afectate de extinderea interdicțiilor americane au adoptat poziții mai moderate. Printre acestea, se numără națiuni din Caraibe, precum Antigua și Dominica.

Prim-ministrul din Antigua, Gaston Browne, a exprimat dezamăgirea guvernului său față de includerea țării pe lista vizată de Statele Unite.

„Suntem profund dezamăgiți, având în vedere că acuzația președintelui Trump privind regulile pentru acordarea cetățeniei prin investiții nu reflectă realitatea actuală a legislației noastre”, a declarat acesta.

Într-o poziție similară, Dominica a anunțat că poartă discuții „cu cea mai mare seriozitate și urgență” cu Ambasada SUA pentru a înțelege argumentele care au condus la aceste măsuri.

