„Am greșit cu CV-ul”

Vicepreședintele PNL a vorbit, într-un interviu la Antena 3, despre neclaritățile din CV-ul său publicat pe site-ul Camerei Deputaților. „Am greșit cu ce am scris în CV-ul acesta de acum 15 ani, a fost o eroare. Am urmat studii economice la Facultatea Economică din Viena de 3 ani, pentru că în Austria e permis să ai studii la Universitatea Economică Viena de 2, 3 sau 5 ani. Eu am ales studii de 3 ani. Am scris probabil în CV ceva greșit, îmi cer scuze”, a spus liderul liberal în interviul difuzat duminică seară.

Thuma a atras atenția asupra faptului că poziția sa de președinte a CJ Ilfov nu a fost obținută pe baza CV-ului: „Eu ocup o funcție aleasă, nu am fost numit. Aș fi putut să am doar grădinița sau 4 clase pentru că nu am câștigat bani în urma unui CV, a unui doctorat. Eu am fost ales de oameni, nu sunt într-o funcție numită”.

Liberalul a declarat că dezvăluirile cu privire la CV-ul său ar fi rezultatul unor „atacuri la unison”, apărute „de când a început conflictul din PNL.” Întrebat în interviu cine consideră că se află în spatele acestor atacuri, răspunsul lui Thuma a fost: „USR-iștii și unii din PNL”.

CNRED: Diploma lui Thuma nu a fost recunoscută sau echivalată

Libertatea a contactat Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) pentru a afla dacă liderul liberal și-a echivalat sau recunoscut studiile efectuate în Austria, la Universitatea Economică Viena. Redăm mai jos răspunsul integral primit de la instituție:

„Urmare a solicitării dvs., vă comunicăm faptul că, în urma verificărilor efectuate, în baza de date a CNRED nu există înregistrări pe numele Ștefan Thuma. Atribuțiile MEC și ale CNRED nu implică verificarea CV-urilor persoanelor, indiferent de statutul acestora (publice sau nepublice).

Singura excepție este aceea legată de concursurile de angajare în cadrul aparatului propriu, deși chiar și în acel caz ministerul ar aplica o reglementare externă (legislația muncii). În acest context precizăm că nu suntem în măsură să comentăm situația prezentată, iar o eventuală pronunțare implică neccesitatea de a ne comunica acordului titularului și documentul de verificat, în copie.” Pentru a echivala aceste cursuri Thuma ar trebui să trimită la CNRED diplomele de absolvire a instituților menționate în CV.

Astfel, conform CNRED, nu există înregistrări de cereri de echivalare sau recunoaștere pentru studiile politicianului care, conform legislației din România, are doar 8 clase.

Neclaritățile din CV-ul lui Hubert Thuma

Conform CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputaților în perioada în care Hubert Thuma era deputat USL, vicepreședintele PNL are o diplomă de Bacalaureat, obținută după studiile Gimnaziului Federal Real din Viena, între 1990-1994, astfel absolvind liceul la vârsta de 20 de ani.

Un an mai târziu, acesta a obținut o diplomă de absolvire în relații internaționale – comerț exterior, a unor cursuri post universitare, în urma unei derogări speciale ale ministerului de resort. Între anii 1995 și 1998, Hubert Thuma a urmat apoi cursurile universității de studii economice din Viena.

La doi ani după finalizarea studiilor universitare, acesta este angajat ca director de vânzări regional pentru Polonia și Cehia în cadrul companiei RHI AG. Ocupă apoi numai funcții de director regional sau general până la data la care a fost publicat CV-ul de pe site-ul Camerei Deputaților, în diverse companii: Arthur Hunt GmbH și Valbert Vienna, cu sediul în Austria, respectiv Litra Internațional SRL.

