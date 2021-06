Florea Constantinescu este un taximetrist din Timișoara. Lucrează pe persoană fizică autorizată (PFA), pentru că așa este practica în meseria sa. Anul trecut, nu a mai lucrat cinci luni, din cauza interdicțiilor și a faptului că românii se temeau de contractarea noului coronavirus.

În această perioadă, a primit de la stat aproape 15.000 de lei drept ajutoare. Acum se plânge însă că trebuie să dea înapoi aproape jumătate din sumă.

Motivul: trebuie să achite contribuție socială, contribuție de sănătate și impozit pe venit.

El se întreabă acum statul de ce nu a reținut la sursă contribuțiile și taxele.

Anul trecut m-am încadrat și am beneficiat de acele ajutoare. În această categorie sunt și alții, precum avocați, cântăreți, restaurante etc. Am stat acasă cinci luni, cu venit zero. Acum, aud că statul ne ia înapoi aproape jumătate. Noi am primit acești bani de la stat, iar acesta nu a spus nimic la început. De ce nu am fost notificat? De ce nu au tras taxele direct din acea sumă?

Florea Constantinescu: