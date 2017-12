Oana Lungescu, purtătorul de cuvânt al Alianței Nord- Atlantice, a postat pe contul său oficial de Twitter un mesaj în memoria Majestății Sale Regele Mihai I. Oficialul NATO a publicat o fotografie în care steagul României de la sediul central al Alianței este coborât în bernă. Oana Lungescu spune că Regele Mihai a fost o importantă busolă morală, într-o perioadă complicată a istoriei. „S-a împotrivit tiraniei, şi-a ajutat țara să adere la NATO şi UE. Sunt mândră că l-am cunoscut pe Regele Mihai I”, a mai spus purtătorul de cuvânt al NATO.

#Romania's flag at half-mast at #NATO HQ in memory of #KingMichael I. With a strong moral compass in the turmoil of history, he stood up to tyranny & helped his country join #NATO & the #EU. Proud to have met #RegeleMihai. pic.twitter.com/1pImu3KDZM

