Întrebat cum arată o lună de august pentru un primar, Bujduveanu a răspuns că „a fost o lună atipică”.

Explicând: „Am avut foarte multe investiții pe partea de infrastructură. Vorbim de toate șinele de tramvai, inclusiv aici, pe Barbu Văcărescu. Trebuie să ne apucăm să le reabilităm. Avem foarte multe proiecte tehnice, dar și în domeniul industriei sportive”.

El s-a referit, printre altele, la reluarea lucrărilor, după ani de pauză, la patinoarul „Mihai Flamaropol” din București.

„Toată lumea a lăsat armele jos! Avem un singur obiectiv”

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei a explicat că funcția nu îi limitează absolut deloc din puteri și că a preluat toate prerogativele lui Nicușor Dan. Acesta urmând să fie primar până când „Guvernul României va hotărî data alegerilor”.

Apoi, acesta a spus că „Bucureștiul are foarte mult potențial pe care noi nu îl accesăm, din diferite motive. Fie lupte interne politice… Acum, paradoxal nu există lupte politice”.

Dezvoltând subiectul: „Aveam o majoritate foarte largă în Consiliul General. Nu s-a mai întâmplat ca 50 de consilieri din 55 să voteze împreună o sută de proiecte pe ordinea de zi. Șapte partide politice. Pentru că toată lumea a lăsat armele jos și am înțeles că nefiind o miză politică avem un singur obiectiv să creăm multe beneficii în această perioadă pentru București”.

Întrebat dacă va candida la alegeri, Bujduveanu a răspuns „așteptăm data alegerilor și voi lua o decizie”.

„Sunt de zece ani în administrație și cunosc toate întrerupătoarele din Primărie! Toată echipa este rodată și știe foarte bine ce, cum și ce nu se poate face. Ăsta e un avantaj foarte mare”, a spus acesta.

Stelian Bujduveanu, în platoul emisiunii GSP Live

Investiție de peste 385 de milioane de euro pentru șinele de tramvai

Vorbind despre amplasamentul viitorului obiectiv sportiv, primarul general interimar a reamintit că „Bulevardul Basarabia este cel mai distrus, la nivel de șină de cale de tramvai. Intră în reabilitare din această toamnă”.

„Vorbim de lotul 1, cel mai mare lot. Va intra în reabilitare, iar la anul, pe vremea aceasta, acolo va fi tramvai nou, împreună cu o șină modernă, ca să nu te mai zgâlțâie! Are 19 kilometri și va fi un mare, mare beneficiu pentru bucureșteni”, a spus primarul.

Acesta a anunțat că „avem finanțare europeană de peste 385 de milioane de euro pentru aceste lucrări de înlocuire a șinelor de tramvai. Iar la final veți vedea tramvaie moderne nu doar aici, ci și pe alte bulevarde”.

Se muncește pe mai multe șantiere pentru schimbarea liniilor de tramvai

Se scoate toată linia de tramvai de pe „Dimitrie Pompeiu”

Bujduveanu s-a referit și la situația de pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, unde tramvaiele nu mai circulă de luni bune.

„Am semnat autorizația și vom începe să scoatem șina pentru a o înlocui. Vom schimba toată șina și aici, iar totul va fi gata într-un an de zile”, a declarat acesta la emisiune.

„Toate lucrările de infrastructură pentru tramvaie durează un an. Avem două loturi pentru care lucrările vor dura doi ani, deoarece schimbăm și toată infrastructura de apă. Vorbim, așadar, despre investiții masive în București, pe partea de cale ferată”, a mai explicat primarul general interimar.

Declarațiile vin după ce, în Consiliul General, au fost votate mai multe proiecte strategice de investiții în transportul public, ce vizează modernizarea infrastructurii, a flotei de vehicule și îmbunătățirea conectivității rețelei urbane.

Primăria vrea să achiziționeze 100 de troleibuze noi și 250 de tramvaie

Unul dintre proiectele aprobate prevede achiziția a 100 de troleibuze articulate, cu lungimea de 18 metri.

Un alt proiect vizează cumpărarea a 250 de tramvaie noi: 100 de tramvaie unidirecționale, cu lungimea de 36 de metri, și 150 de tramvaie de 27 de metri, dintre care 50 vor fi bidirecționale.

Conform informațiilor furnizate de Primăria Generală, în prima etapă se propune achiziția a 63 de tramvaie de 36 de metri, cu finanțare nerambursabilă.

În ultimii ani, bucureștenii folosesc tramvaie noi și moderne

„Noile vehicule vor fi echipate cu dotări avansate pentru siguranță și confort, având podea joasă, accesibilitate sporită pentru persoanele cu dizabilități, consum energetic redus, zgomot diminuat, precum și sisteme tehnice inteligente”, a anunțat municipalitatea.

Un alt proiect major vizează extinderea rețelei de tramvai pe Prelungirea Ghencea, prin realizarea unei noi linii de 5,8 km, care va fi operată cu 16 tramvaie moderne.

Proiectul include și realizarea a 12 treceri pietonale semaforizate, precum și crearea unui nod intermodal Park & Ride, cu parcare supraterană și conexiune la infrastructura feroviară.

Știm ce trebuie să facem în continuare, de aceea nu ne abatem și cred că doar trebuie să dezvoltăm proiectele pe care le-am început și să continuăm cu alte proiecte bune în aceeași direcție și vom avea din București în sfârșit poate un oraș, așa cum îmi place mie să spun, în top orașelor europene, top 10, top 5, să fim optimiști Stelian Bujduveanu, primar interimar general București:

Peste 500 de kilometri de piste pentru bicicliști, în București, până în 2035

În cadrul emisiunii GSP Live, Stelian Bujduveanu a dezvăluit că municipalitatea are „un proiect mare pentru pistele de biciclete”.

El a precizat că „restanțele la nivel de velo s-au acumulat de-a lungul anilor, pentru că fiecare primar a făcut, pe unde a vrut, câte o pistă de biciclete”.

„Am renunțat, în urmă cu câțiva ani, la această abordare și am stabilit următoarea direcție: vom face un masterplan. Ce înseamnă asta? Nu e doar o strategie simplă, ci o hartă care arată pe unde vor fi amplasate pistele principale din București. L-am dezbătut timp de un an, iar în final am ajuns la un consens”, a explicat Bujduveanu.

Pistele vor avea lățimea de 2,5 metri și vor fi amenajate pe ambele sensuri, asemenea celor de pe Calea Victoriei. „Vom avea, în sfârșit, o infrastructură velo în dezvoltare, ca să nu mai auzim că nu își ia cineva bicicletă pentru că nu are pistă sau că nu se face pistă pentru că nu sunt bicicliști”, a spus edilul.

Harta velo pentru București

Masterplanul prevede ca, până în 2035, să fie amenajați 150 de kilometri de trasee principale și 415 kilometri de trasee secundare, cu parcări, reglementări clare și rute sigure, bine structurate.

Realizarea rețelei se va face în colaborare între Primăria Capitalei și cele șase primării de sector. După aprobarea Masterplanului în Consiliul General, va începe elaborarea studiilor de fezabilitate.

