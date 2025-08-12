Vești bune pentru hocheiul din București! În sfârșit, au debutat lucrările de reconstruire a patinoarului „Mihai Flamaropol”.

Acestea fuseseră sistate în 2019. Proiectul ar trebui finalizat peste un an, va avea 3.800 de locuri și va servi inclusiv ca o sală multifuncțională. Costul total? Circa 34 de milioane de euro!

„Săptămâna trecută am dat drumul la lucrările de la faimosul Flamaropol, un patinoar care din 2016, de aproape 10 ani, stă închis, în conservare şi acum am intrat cu echipele în şantier cu promisiunea şi conform contractului că la anul pe vremea aceasta el va fi gata, va fi redat populaţie”, a spus primarul Bucureștiului la emisiunea GSP.RO.

Stelian Bujduveanu, despre investiția de la noul patinoar „Mihai Flamaropol”

„E o investiţie foarte mare de peste 175 milioane de lei din care o parte din acea investiţii a fost de acord primăria sectorului 2 să o asume. Mai avem un patinoar, Berceni Arena, dar nu se compară cu patinoarul acesta”, spune edilul.

„Berceni Arena are 700 de locuri, «Flamaropol»: 3.800, plus că o să mai avem un bazin semiolimpic, avem sală de baschet, avem sală de sport, deci vorbim despre un centru multifuncţional de sport într-o zonă bine definită în Bucureşti”, a mai declarat acesta.

Recomandări Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

În cadrul emisiunii acesta a răspuns și la întrebarea, „De ce au întârziat lucrările, începute prima oară încă din 2016?”.

„Constructorul a oprit lucrările, a fost o neconcordanță în proiect. Ulterior, când constructorul nu și-a mai asumat continuarea lucrărilor, Primăria a rămas cu o construcție pe jumătate, care a trebuit expertizată”, a explicat.

„La anul, spre toamnă, putem deschide «Flamaropol»”

Și-a mai adăugat: „Au apărut diferențe între proiect și construcția realizată. Dar acum deja se lucrează foarte bine, suntem optimiști: la anul, spre toamnă, putem deschide «Flamaropol», un deziderat al Bucureștiului de peste 10 ani”.

Stelian Bujduveanu a adăugat că se explorează anumite tehnici prin care să se acopere gheaţa pentru ca arena să poată găzdui şi alte evenimente.

„Explorăm anumite tehnici prin care să acoperim gheaţa ca să putem face şi alte evenimente pe acea arenă în momentul în care nu este sezon şi nu o poţi ţine la temperatura. Vorbim despre o sală polivalentă, care să asigure şi alte evenimente, cum ar fi handbal, volei”, a explicat acesta.

„Nu cred că putem face competiţii foarte mari, dar e o tehnică pe care o studiem acum, prin care se pune peste suprafaţa de gheaţă o substanţă specială, panouri speciale care asigură desfăşurarea de alte activităţi”, a adăugat Stelian Bujduveanu.

Recomandări Cum și-a bătut statul joc de românii care au contribuit la Pilonul II. Economist: „Cetățeanul nu vrea să dea vrabia din mână pe cioara de pe gard”

Așa ar trebui să arate patinoarul Mihai Flamaropol în 2027

Cum va arăta noul Patinoar „Mihai Flamaropol”

Noul patinoar va fi construit conform celor mai înalte standarde de calitate și sustenabilitate.

Va avea 3.661 de locuri pentru spectatori, o suprafață de gheață olimpică (60×30 m), vestiare moderne, sală de forță, zone dedicate presei, spații VIP și comerciale, toate integrate într-o clădire eficientă energetic și durabilă.

Potrivit oficialilor celor două primării, proiectul nu se oprește aici. În completarea patinoarului, va fi realizat și un centru multifuncțional sportiv și de agrement, care ar urma să devină un pol al activităților sportive din București.

Acesta va include:

o sală de baschet cu dimensiuni omologate

un bazin de înot acoperit

un centru de escaladă destinat tuturor vârstelor

o zonă wellness cu spa și fitness

un skate-park interior

spații comerciale și zone de socializare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE