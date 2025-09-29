Stellantis include mărcile italiene Fiat, Alfa Romero, Lancia și Maserati, care și-au redus semnificativ operațiunile în ultimii ani, în timp ce compania s-a confruntat cu provocări mai ample legate de electrificare și concurența din China.

„Marea evadare”

Numărul angajaților producătorului auto din Italia a scăzut la 27.632 la sfârșitul anului 2024, de la 37.288 la sfârșitul anului 2020, iar producția de vehicule a scăzut de la aproximativ 1 milion la mai puțin de 480.000 de unități în perioada 2004-2024, a arătat sindicatul, într-un raport intitulat „Stellantis: marea evadare”.

În contextul scăderii generale a cererii de mașini noi, Stellantis a pierdut constant cota de piață atât în Italia, cât și în Europa, scăzând sub 30% în Italia anul trecut, de la peste 35% cu doi ani înainte, a declarat sindicatul.

Stellantis nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii.

Fiat 500 hibrid

Producătorul auto s-a angajat să relanseze producția în Italia cu versiunea hibridă a mașinii de oraș Fiat 500, care urmează să fie lansată pe piață la sfârșitul acestui an, ieșind de pe linia de producție a fabricii istorice Mirafiori din Torino, orașul natal al Fiat.

Probleme și la alții

Stellantis este un grup format din fuziunea Fiat Chrysler cu PSA, proprietarul Peugeot, Citroen și Opel.

Grupul are probleme în ultima perioadă, iar șeful companiei și-a dat demisia intempestiv.

Nu este însă singurul grup cu probleme: Volkswagen a redus producția de mașini electrice în Germania, în vreme ce Porsche a consemnat o gaură de 5 miliarde de euro din cauza lipsei de vânzări și a problemelor din China.

La rândul său, constructorul britanic Jaguar Land Rover a avut cele trei fabrici închise în ultima lună, după un atac informatic devastator.

Chinezii profită

În schimb, există constructori aflați în plin având. Este vorba de grupuri din China.

Producătorul chinez de vehicule electrice BYD Co estimează că exporturile vor reprezenta aproximativ 20% din vânzările sale globale în acest an. BYD spune că 800.000 până la 1 milion de livrări în afara Chinei continentale în 2025, comparativ cu vânzările totale prognozate de 4,6 milioane de unități, potrivit Reuters.

La fel, grupul chinez Chery se lansează pe tot mai multe piețe din Europa, inclusiv în România.

În același timp, grupul de stat Dongfeng estimează triplarea vânzărilor în Europa, iar Changan și GAC își cresc prezența.

Marca Hongqi a grupului FAW vrea să lanseze 15 modele în Europa în următorii ani, în timp ce Leapmotor vrea să ajungă anul viitor la un milion de mașini produse și la patru milioane pe an în următorul deceniu.

