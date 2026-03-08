Întrebat dacă a comunicat conducerii de la Moscova să nu transmită regimului Republicii Islamice Iran informații care ar putea duce la atacuri împotriva forțelor americane din Orientul Mijlociu, Steve Witkoff a răspuns: „Le-am spus cu tărie acest lucru”.

Declarația a fost făcută la bordul Air Force One, în prezența președintelui american Donald Trump și a secretarului apărării Pete Hegseth.

La rândul lui, Trump a spus nu știe dacă există dovezi ale vreunui ajutor militar al Rusiei pentru Iran în contextul războiului din Orientului Mijlociu, dar a minimizat relevanța unei astfel de cooperări. „Dacă le oferă informații, nu îi ajută. Dacă te uiți la ce s-a întâmplat cu Iranul în ultima săptămână, nu îi ajută prea mult”, a afirmat președintele american.

În ceea ce privește lansarea unor eventuale represalii americane împotriva Rusiei în cazul confirmării unui astfel de ajutor, Trump a evitat să ofere un răspuns direct. Președintele american a menționat doar că potențialul militar al Iranului a fost slăbit serios. „Și Rusia ar fi fost învinsă. Oricine ar fi fost învins. Avem cea mai mare armată de pe Pământ”, a subliniat liderul republican de la Casa Albă.

Potrivit lui Pete Hegseth, Washingtonul „nu este îngrijorat” de o potențială asistență a Moscovei pentru Teheran.

The Washington Post a relatat anterior că Rusia furnizează Iranului date despre locația și mișcările trupelor, navelor și aeronavelor militare americane.

O eventuală implicare a Rusiei de partea Iranului „nu contează” și nici nu-l va determina probabil pe Donald Trump să abandoneze negocierile privind încheierea războiului din Ucraina, a comentat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

