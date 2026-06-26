Câți bani primesc angajatorii de la ANOFM în 2026

Conform cadrului legal în vigoare, stimulentele financiare lunare acordate firmelor sunt egale cu 50% din valoarea Indicatorului Social de Referință (ISR) al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă.

Având în vedere că valoarea actuală a ISR este de 660 de lei, angajatorii primesc de la stat suma de 330 de lei pe lună pentru fiecare elev sau student încadrat.

Reguli importante privind finanțarea:

Durata maximă: Stimulentul se acordă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare tânăr cu care s-a încheiat un contract individual de muncă.

Stimulentul se acordă pentru o perioadă de cel mult într-un an calendaristic, pentru fiecare tânăr cu care s-a încheiat un contract individual de muncă. Suportarea salariului: Statul acoperă doar valoarea menționată (jumătate din ISR), urmând ca diferența până la salariul brut negociat și realizat de angajat să fie suportată integral de către angajator, din fonduri proprii.

Ce tipuri de contracte sunt eligibile?

Pentru a beneficia de acești bani, firmele trebuie să încheie cu tinerii una dintre următoarele forme de angajare:

Contract individual de muncă pe durată determinată, care să fie egală sau mai mică decât durata vacanței stabilite prin lege. Acesta poate fi cu normă întreagă (full-time) sau cu timp parțial (part-time). Contract de muncă temporară, însă doar dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanței.

Facilitate pentru minorii sub 18 ani: În cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, legislația muncii prevede un program redus. Astfel, un contract încheiat pentru 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână este considerat, în mod legal, cu normă întreagă.

Atenție la termene: 30 de zile pentru depunerea actelor

Pentru a intra în posesia stimulentului financiar, angajatorii nu trebuie să amâne demersurile birocratice. Aceștia au obligația de a încheia o convenție cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) de pe raza căreia își desfășoară activitatea (respectiv a municipiului București).

Convenția trebuie semnată în termen de maximum 30 de zile de la data angajării elevilor sau studenților. Depășirea acestui termen duce la pierderea dreptului de a mai solicita subvenția.

Cine NU poate beneficia de banii de la ANOFM

ANOFM precizează că există și anumite restricții clare în acordarea acestor stimulente. Nu vor primi fonduri:

Angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți înainte de data oficială de începere a vacanței (pentru acei elevi/studenți respectivi).

(pentru acei elevi/studenți respectivi). Angajatorii care au beneficiat deja, pentru aceiași tineri, de stimulentul financiar prevăzut de lege pentru perioada maximă de 60 de ore/zile lucrătoare în cursul anului calendaristic curent.

Firmele interesate să acceseze aceste facilități pot obține informații suplimentare și lista completă a documentelor necesare contactând direct agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau accesând site-ul oficial al instituției, www.anofm.ro.

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