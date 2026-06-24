Trei ambulanțe au fost trimise la fața locului

Pompierii militari din Bacău au fost chemați să intervină marți seară în comuna Filipeni, sat Valea Botului, după explozia buteliei. La fața locului a fost trimisă o autospecială de stingere cu apă și spumă. Au intervenit și trei echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanță Județean Bacău: două ambulanțe de tip B și o ambulanță de tip C.

A fost anunțat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. Deflagrația nu a fost urmată de incendiu, însă cele trei persoane aflate în locuință au fost rănite grav și au avut nevoie de transport urgent la spital.

Copilul are arsuri pe 30% din corp

Potrivit ISU Bacău, rănile suferite de cele trei victime sunt grave. Copilul de 5 ani are arsuri de gradul II pe aproximativ 30% din suprafața corpului, iar femeia de 43 de ani a suferit arsuri de gradul II pe aproape jumătate din corp.

Cel mai grav rănit este bărbatul de 51 de ani, care are arsuri de gradul II și III pe aproximativ 50-55% din suprafața corporală. Toți trei au fost preluați de echipajele medicale ajunse la fața locului și transportați de urgență la spital.

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