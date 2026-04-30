Inițiativa transformă semnificativ condițiile de studiu pentru peste 22.000 de elevi și 1.700 de profesori din 45 de școli locale care au fost modernizate prin PNRR.

Printre dotări sunt peste 600 sisteme All-in-One, 800 de laptopuri, 200 de table interactive și mobilier modern pentru sute de săli. În detaliu, proiectul a echipat 14 laboratoare de informatică pentru învățământul general, două laboratoare IT pentru învățământul profesional și tehnic, un laborator IT pentru grădinițe, 359 de săli de clasă digitalizate, 279 de săli dotate cu mobilier și materiale didactice, 13 laboratoare de științe digitalizate, patru cabinete de științe complet echipate și două ateliere de practică pentru liceele tehnologice.

Printre provocările întâmpinate de Primăria Brăila a fost menționată inclusiv lipsa de experiență inițială a unor unități în derularea achizițiilor și opoziția instituțională, potrivit obiectivbr.ro.

Primăria Brăila mai are proiecte similare în derulare pentru modernizarea altor unități de învățământ.

