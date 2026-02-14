„Zborul începe la sol”

Cursurile de la Aeroclubul Teritorial Aurel Răican Brăila-Ianca se adresează tinerilor între 16 și 23 de ani și includ pregătire teoretică, instruire la sol și minimum 40 de ore de zbor.

Pregătirea începe cu 50 de ore de teorie, legislație aeronautică, meteorologie, navigație, aerodinamică, urmate de un examen de selecție.

„Prima lecție este despre responsabilitate. Zborul începe la sol. Un pilot trebuie să știe exact ce face fiecare comandă înainte să pornească motorul și să înțeleagă că, în aviație, orice detaliu contează”, spune Cosmin Nicolae, comandantul aeroclubului și instructor cu aproape 5.000 de ore de zbor.

Momentul decisiv vine atunci când instructorul coboară din avion și elevul rămâne singur în cabină. 

„Automat vine momentul ieșirii la simplă comandă, așa se spune atunci când elevul se duce și zboară singur. Instructorul se dă jos, îi dă o misiune și elevul trebuie să o execute singur”, explică acesta.

Cursurile sunt gratuite pentru cei cu vârste cuprinse între 15 și 23 ani. Ei pot obține licența de pilot de planor, avion ultraușor sau de parașutist. Cei care au între 18 și 23 de ani şi permis de conducere (categoria B), sunt eligibili pentru obținerea licenței de balon cu aer cald.

Înscrierile pentru actuala serie au început pe 5 ianuarie și s-au încheiat pe 6 februarie, iar cursurile teoretice au început pe 7 februarie. În aprilie va avea loc examenul de selecție pentru locurile gratuite. Cei cu medii mai mici pot continua contra cost și tot cu plată pot urma cursul și cei cu vârsta peste 23 de ani.

„Anul trecut a fost prima generație, iar trei dintre ei au obținut deja licența”, spune instructorul de la Aeroclubul Teritorial Ianca.

„Am avut emoții la primul zbor”

Printre adolescenții care au obținut deja licența se numără Darius Bobic, elev la Colegiul Național Mihail Kogălniceanu din Galați.

„Primul zbor singur a venit cu foarte multe emoții. Instructorul a coborât din avion și mi-a spus: «Acum zbori singur!». După ce am decolat, m-am liniștit și mi-am dat seama că sunt singur și că responsabilitatea este foarte mare”, povestește Darius.

Și Robert Ștefan Cristea, 18 ani, descrie aceeași intensitate: „Am avut emoții la primul zbor, mai ales când am fost singur în avion și era vânt puternic la aterizare. Acolo simți cât de mare e responsabilitatea. (…) Dacă vrei să faci asta, trebuie să fii implicat 100% și să ai pasiune”.

O adolescentă pozează în fața unui avion ultraușor, la Aeroclubul Ianca, din Brăila
Adolescenți de 16 ani învață să zboare singuri la Aeroclubul Ianca Foto: Facebook/ Aeroclubul Teritorial Aurel Răican Brăila-Ianca

Pentru Bianca Bugnar, 17 ani, zborul înseamnă libertate: „Primul zbor singură a fost una dintre cele mai intense experiențe. Am fost foarte fericită și mândră că am ajuns acolo”.

La Ianca, fiecare decolare începe la sol, cu disciplină, verificări și proceduri stricte, lecții care îi formează pe tineri nu doar ca piloți, ci și ca oameni responsabili.

