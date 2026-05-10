Cum s-a desfășurat incidentul

În după-amiaza de 6 mai, pe fondul consumului de alcool, bărbatul a ieșit în fața porții proprietății sale.

Acesta a început să înjure persoanele aflate pe stradă, având în mână o armă.

Polițiștii au stabilit că este vorba despre o pușcă neletală, lungă, cu aer comprimat, o armă care este supusă regimului de autorizare.

De ce este acuzat bărbatul

În urma sesizărilor, polițiștii Secției rurale Merei l-au depistat pe bărbat și l-au condus la sediu, pentru audieri.

Brăileanul a fost reținut inițial pentru 24 de ore sub acuzația de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Atât pușca, dar și muniția aferentă au fost confiscate de IPJ Buzău în vederea continuării cercetărilor.

Pe data de 7 mai, bărbatul a fost prezentat în fața procurorilor pentru a se stabili o măsură preventivă. Aceștia au decis ca ancheta să continue cu suspectul în stare de libertate.

În prezent, polițiștii efectuează verificări pentru a stabili dacă bărbatul deținea în mod legal documentele și autorizațiile necesare pentru arma cu aer comprimat.

