A vrut să fure pilote de 7.500 de lei

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a intrat în magazin în jurul orei 14.15 și a încercat să treacă de casele de marcat având asupra sa două pilote din puf de gâscă, în valoare totală de 7.500 lei.

După ce ușile de acces au fost blocate, o angajată a magazinului a încercat să recupereze bunurile. În timpul altercației, bărbatul a agresat-o pe femeie, dar aceasta a reușit să recupereze produsele.

În încercarea de a scăpa, inculpatul a spart un geam al ușii de acces.

Ce-au decis judecătorii din Brăila

Judecătoria Brăila l-a condamnat la 2 ani de închisoare pentru tentativa de tâlhărie comisă în stare de recidivă, conform sentinței: „Condamnă pe inculpatul M. Adrian-Leonard, recidivist, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la tâlhărie, în stare de recidivă postcondamnatorie (faptă din 23.10.2025).

Constată că infracţiunea pentru care s-a stabilit pedeapsa de 2 ani închisoare prin prezenta hotărâre a fost săvârşită în stare de recidivă postcondamnatorie faţă de pedeapsa de 2 ani și 2 luni închisoare, a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere. Dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Adaugă pedeapsa de 2 ani închisoare la pedeapsa de 2 ani și 2 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală din 23.07.2025 a Judecătoriei Brăila, în final inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 2 luni închisoare, în regim de detenţie. Menţine măsura arestului preventiv dispusă faţă de inculpat. Dispune prelevarea de la inculpatul M. Adrian Leonard de probe biologice în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Naţional de Baze Genetice Judiciare”.

Inculpatul a făcut apel împotriva deciziei, dar Curtea de Apel Galați a respins contestația pe 11 iunie, menținând decizia instanței brăilene, conform sursei obiectivbr.

Totuși, s-a dispus rejudecarea dosarului pe latura civilă, pentru soluționarea cererii formulate de parte civilă, SC JYSK România SRL București, privind despăgubirile.

Bărbatul trebuie să mai plătească și 1.500 de lei cheltuieli de judecată

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila, valoarea totală a prejudiciului cauzat prin tentativa de furt a fost de 7.500 lei, echivalentul a 75 de milioane de lei vechi.

Cele două pilote, umplute cu puf de gâscă, se aflau în categoria produselor de lux oferite de magazin, unele dintre ele având prețuri ce depășesc 3.000 lei bucata.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Brăila la 12 noiembrie 2025. În urma incidentului, inculpatul a fost reținut preventiv până la judecarea cazului.

Decizia instanței a inclus și obligativitatea ca acesta să plătească 1.500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat și să ofere probe biologice pentru introducerea profilului său genetic în Sistemul Naţional de Baze Genetice Judiciare.

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