A vrut să fure pilote de 7.500 de lei

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a intrat în magazin în jurul orei 14.15 și a încercat să treacă de casele de marcat având asupra sa două pilote din puf de gâscă, în valoare totală de 7.500 lei.

După ce ușile de acces au fost blocate, o angajată a magazinului a încercat să recupereze bunurile. În timpul altercației, bărbatul a agresat-o pe femeie, dar aceasta a reușit să recupereze produsele.

În încercarea de a scăpa, inculpatul a spart un geam al ușii de acces.

Ce-au decis judecătorii din Brăila

Judecătoria Brăila l-a condamnat la 2 ani de închisoare pentru tentativa de tâlhărie comisă în stare de recidivă, conform sentinței: „Condamnă pe inculpatul M. Adrian-Leonard, recidivist, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la tâlhărie, în stare de recidivă postcondamnatorie (faptă din 23.10.2025).

Constată că infracţiunea pentru care s-a stabilit pedeapsa de 2 ani închisoare prin prezenta hotărâre a fost săvârşită în stare de recidivă postcondamnatorie faţă de pedeapsa de 2 ani și 2 luni închisoare, a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere. Dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Adaugă pedeapsa de 2 ani închisoare la pedeapsa de 2 ani și 2 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală din 23.07.2025 a Judecătoriei Brăila, în final inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 2 luni închisoare, în regim de detenţie. Menţine măsura arestului preventiv dispusă faţă de inculpat. Dispune prelevarea de la inculpatul M. Adrian Leonard de probe biologice în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Naţional de Baze Genetice Judiciare”.

Inculpatul a făcut apel împotriva deciziei, dar Curtea de Apel Galați a respins contestația pe 11 iunie, menținând decizia instanței brăilene, conform sursei obiectivbr.

Totuși, s-a dispus rejudecarea dosarului pe latura civilă, pentru soluționarea cererii formulate de parte civilă, SC JYSK România SRL București, privind despăgubirile.

Bărbatul trebuie să mai plătească și 1.500 de lei cheltuieli de judecată

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila, valoarea totală a prejudiciului cauzat prin tentativa de furt a fost de 7.500 lei, echivalentul a 75 de milioane de lei vechi.

Cele două pilote, umplute cu puf de gâscă, se aflau în categoria produselor de lux oferite de magazin, unele dintre ele având prețuri ce depășesc 3.000 lei bucata.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Brăila la 12 noiembrie 2025. În urma incidentului, inculpatul a fost reținut preventiv până la judecarea cazului.

Decizia instanței a inclus și obligativitatea ca acesta să plătească 1.500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat și să ofere probe biologice pentru introducerea profilului său genetic în Sistemul Naţional de Baze Genetice Judiciare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

gsp
Emoționant: Dan Petrescu, la prima apariție pe stadion, după lupta cu boala » Jennnifer l-a ținut de mână
GSP.RO
Emoționant: Dan Petrescu, la prima apariție pe stadion, după lupta cu boala » Jennnifer l-a ținut de mână
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
GSP.RO
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea

Știri România

De ce amână Nicușor Dan de peste un an numirea unui șef la SRI: „Nu cred că a avea un şef civil e așa important”
Politică 07:33
De ce amână Nicușor Dan de peste un an numirea unui șef la SRI: „Nu cred că a avea un şef civil e așa important”
Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Interviu
Politică 17 iul.
Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Parteneri
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai mari și cele mai mici salarii
Adevarul.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai mari și cele mai mici salarii
Verdictul lui Cristi Balaj: a fost penalty la Tavi Popescu în FCSB – FC Argeș 2-0? Comparația cu faza identică a lui Teles din U Craiova – Vitebsk
Fanatik.ro
Verdictul lui Cristi Balaj: a fost penalty la Tavi Popescu în FCSB – FC Argeș 2-0? Comparația cu faza identică a lui Teles din U Craiova – Vitebsk
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Imagini emoționante cu Elena Udrea și fiica ei, la un an de când a fost eliberată din închisoare. „Mulțumesc, Doamne”
Stiri Mondene 12:26
Imagini emoționante cu Elena Udrea și fiica ei, la un an de când a fost eliberată din închisoare. „Mulțumesc, Doamne”
Imagini rare cu doi dintre copiii lui Marcel Pavel, într-un platou de televiziune. Ce se întâmplă cu fiul cel mare al artistului. „Nu a putut”
Stiri Mondene 11:10
Imagini rare cu doi dintre copiii lui Marcel Pavel, într-un platou de televiziune. Ce se întâmplă cu fiul cel mare al artistului. „Nu a putut”
Parteneri
Sorin Bontea nu scapă niciodată de aceeași întrebare când iese pe stradă. Răspunsul lui îi amuză de fiecare dată pe fani
TVMania.ro
Sorin Bontea nu scapă niciodată de aceeași întrebare când iese pe stradă. Răspunsul lui îi amuză de fiecare dată pe fani
Reacția unei turiste străine după ce a descoperit un traseu din Bucovina despre care puțini români știu
ObservatorNews.ro
Reacția unei turiste străine după ce a descoperit un traseu din Bucovina despre care puțini români știu
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Mesajul „Refuzați comanda dacă nu este livrată de un român” a dus la un dosar PENAL
Mediafax.ro
Mesajul „Refuzați comanda dacă nu este livrată de un român” a dus la un dosar PENAL
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Veste dureroasă înainte de Sfântul Ilie! Zodia care descoperă o trădare uriașă și îi lasă pe toți fără replică
Redactia.ro
Veste dureroasă înainte de Sfântul Ilie! Zodia care descoperă o trădare uriașă și îi lasă pe toți fără replică
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian
KanalD.ro
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian

Politic

De ce amână Nicușor Dan de peste un an numirea unui șef la SRI: „Nu cred că a avea un şef civil e așa important”
Politică 07:33
De ce amână Nicușor Dan de peste un an numirea unui șef la SRI: „Nu cred că a avea un şef civil e așa important”
Nicușor Dan îi atacă pe politicienii care vor alegeri anticipate: „Un semn de imaturitate politică”
Politică 17 iul.
Nicușor Dan îi atacă pe politicienii care vor alegeri anticipate: „Un semn de imaturitate politică”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Au marcat 19 goluri și au primit 7, iar finala e pe 19.07! Cele mai tari coincidențe înainte de finala Cupei Mondiale 2026, Spania – Argentina
Fanatik.ro
Au marcat 19 goluri și au primit 7, iar finala e pe 19.07! Cele mai tari coincidențe înainte de finala Cupei Mondiale 2026, Spania – Argentina
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului