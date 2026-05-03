Potrivit informațiilor transmise de CUP Dunărea, această intervenție va afecta mai mulți utilizatori casnici, agenți economici și instituții publice din municipiu, relatează publicația locală Pro Brăila.

Printre zonele vizate se află blocurile de pe strada General Eremia Grigorescu (nr. 1, 2–2 bis, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 5A, 5B, 5 bis, 11, 56, 59), ansamblul Apollo (blocurile A1, A2, A2 bis, A3, A4, A4 bis, A6, A7), strada Verdun.

De asemenea, vor fi afectate instituții precum Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Școala Gimnazială nr. 6, Teatrul de Păpuși Brăila, Creșa nr. 1, Grădinița cu program prelungit nr. 2 (bloc 5 bis), Căminul de Garnizoană și Hotel „Orient Expres” de pe bulevardul Dorobanților.

„Regretăm că vor fi afectați de aceste lucrări mai mulți utilizatori și îi asigurăm că societatea noastră va face tot ce este necesar pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile într-un timp cât mai scurt, dar aceste intervenții sunt necesare pentru modernizarea rețelelor de distribuție a apei potabile”, precizează CUP Dunărea.

Operatorul recomandă utilizatorilor să își asigure rezerve minime de apă pentru consum și uz casnic în intervalul în care furnizarea va fi întreruptă. De asemenea, la reluarea alimentării, apa din conducte ar putea fi tulbure, motiv pentru care aceasta ar trebui folosită doar în scopuri menajere până la limpezire.

