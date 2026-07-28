Un pacient la fiecare 12 minute ajunge în UPU Brăila

La UPU Brăila, un pacient ajunge la fiecare 12 minute, cu 46.000 de persoane tratate anual. Ordinea consultațiilor este determinată de gravitatea cazurilor, conform Protocolului Național de Triaj, care folosește coduri de urgență colorate pentru prioritizare.

În 2025, UPU Brăila a gestionat peste 45.000 de cazuri, incluzând 171 de intubații și 16.900 de radiografii. Cu doar 8 medici din 19 posturi ocupate, un singur medic gestionează până la 140 de pacienți pe noapte, relatează portalul de știri locale Obiectivbr.ro.

De ce unii pacienți sunt consultați mai repede decât alții în UPU Brăila

La UPU Brăila, ordinea consultațiilor nu este determinată de momentul sosirii, ci de gravitatea cazurilor. Sistemul Protocolului Național de Triaj atribuie fiecărui pacient un cod de urgență în funcție de simptome și funcțiile vitale.

„Trebuie înțeles că medicina de urgență prioritizează salvarea vieților”, explică dr. Mihaela Roadevin, medic-șef al UPU Brăila, citată de portalul de știri locale menționat anterior.

Care sunt cele cinci culori care fac diferența între viață și moarte la UPU de la Brăila

Fiecare pacient este încadrat într-un cod de urgență, reprezentat de o culoare:

  • Cod Roșu: Resuscitare. Pacientul este într-o stare critică și necesită intervenție imediată (timp de preluare: 0 minute).
  • Cod Galben: Situații severe, precum infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral (timp maxim de preluare: 10-15 minute).
  • Cod Verde: Pacienți stabili care necesită investigații suplimentare.
  • Cod Albastru: Urgențe minore.
  • Cod Alb: Cazuri non-urgente care ar putea fi rezolvate la medicul de familie sau în ambulatoriu.

„Ambulanța nu este un criteriu de prioritate. Gravitatea cazului decide ordinea”, subliniază dr. Roadevin, pentru sursa citată mai sus.

După-amiaza este intervalul de vârf la UPU Brăila

Statistici din 2025 arată că între orele 14.00 și 22.00, activitatea UPU atinge cote maxime. Traficul intens, accidentele și decompensarea afecțiunilor cronice contribuie la aglomerație. În plus, în perioadele de sărbători, excesul alimentar și consumul de alcool cresc semnificativ numărul prezentărilor.

Medicii vin cu recomandări pentru pacienți ca să reducă presiunea pe Unitatea de Primiri Urgențe

Medicii recomandă ca pacienții cu afecțiuni minore – viroze, dureri cronice, răni superficiale – să se adreseze medicului de familie sau ambulatoriului. „Fiecare caz non-urgent consumă resurse care ar putea fi alocate urgențelor majore”, avertizează dr. Roadevin.

Cum a fost modernizată secția de UPU de la Spitalul Județean Brăila

Prin fonduri europene atrase prin Programul Operațional Regional 2014-2020, UPU Brăila a fost complet modernizată. Cu o investiție totală de peste 6,9 milioane lei, spațiile au fost reabilitate, iar echipamentele – de la defibrilatoare bifazice la videolaringoscoape – au adus secția la standarde europene.

„Astăzi, condițiile sunt semnificativ îmbunătățite, atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical”, notează Obiectivbr.ro.

Unitatea de Primiri Urgențe se confruntă cu deficit de personal

Deși infrastructura a fost adusă la un nivel modern, lipsa personalului medical rămâne cea mai mare provocare. Din cele 19 posturi alocate pentru medici, doar 8 sunt ocupate. În gărzi, un singur medic poate gestiona până la 140 de pacienți pe noapte.

„Într-o gardă obișnuită, apar întotdeauna urgențe majore care schimbă prioritățile”, explică dr. Roadevin.

În spatele fiecărui pacient consultat la UPU se află o întreagă echipă: medici, asistenți, brancardieri, infirmiere, registratori medicali și psihologi. „Nu există verigi neimportante. Fiecare contribuie la salvarea vieților”, afirmă dr. Roadevin.

Greva generală în peste 400 de spitale din România

Reamintim că în spitalele din România a început greva pe termen nelimitat, medicii și personalul auxiliar fiind nemulțumiți de noua Lege a salarizării. Peste 400 de unități sanitare publice din întreaga țară au intrat marți în grevă generală pe termen nelimitat. Măsura extremă, declanșată de Federația Sanitas, vine ca urmare a nemulțumirilor profunde provocate de proiectul noii legi a salarizării și de deficitul acut de personal care presat sistemul de sănătate în ultimii ani.

Deși activitatea obișnuită a fost sistată în majoritatea secțiilor, sindicaliștii dau asigurări că pacienții aflați în stări critice nu vor fi abandonați. Conform prevederilor legale, pe perioada protestului este asigurată o treime din activitatea normală, prioritate având cazurile de urgență, intervențiile chirurgicale neprogramabile și tratamentele esențiale pentru pacienții cronicizați.

Cadrele medicale au ieșit în curțile spitalelor din București

Dis-de-dimineață, angajații mai multor spitale mari din Capitală și din țară, printre care Bagdasar-Arseni, Floreasca, Cantacuzino și Spitalul pentru Copii „Maria Curie”, s-au adunat în curțile instituțiilor purtând pancarte și scandând sloganuri prin care cer respect și condiții decente de muncă. Angajații din Sănătate subliniază că noul proiect legislativ riscă să le diminueze veniturile, în loc să le ofere o recompensă echitabilă pentru efortul depus.

Liderii sindicali susțin că demersul lor nu este îndreptat împotriva pacienților, ci reprezintă un semnal de alarmă inevitabil. Potrivit reprezentanților Sanitas, deficitul din sistem depășește 30.000 de posturi, o lipsă de personal care se traduce prin ture epuizante pentru angajații rămași și printr-o presiune uriașă pe calitatea actului medical.

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