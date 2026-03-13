„Ni s-a dat un mail în care ne-au anunțat că bonurile de masă vor fi modificate. Ne-au zis că firma trece prin momente dificile. Nu înțeleg de ce asta e problema noastră. Să ne dai bonuri de 5 lei e de-a dreptul jignitor.

Cum se presupune că poate o persoană să trăiască din 5 lei pe zi la lucru? Ce mai poți cumpăra de 5 lei? Era mai demn să nu mai dea nimic decât să ne ofere 5 lei ca la ultimii cerșetori”, a spus o angajată cu o vechime de șase ani în cadrul firmei, potrivit publicației locale Ora de Sibiu.

La Brașov, angajații au declanșat acțiuni de protest, însă la Sibiu, inițiative similare sunt îngreunate de faptul că majoritatea angajaților lucrează remote, relatează publicația locală Biz Brașov.

„La noi nu se pune problema de așa ceva, fiindcă suntem foarte puțini oameni fizic la birou. Cei mai mulți dintre colegi lucrează remote. La Brașov au protestat. Nu știu dacă ne poate ajuta cineva în această situație”, a mai spus femeia.

Mulți dintre cei afectați se simt captivi în actualele posturi din cauza lipsei de alternative pe piața locală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE