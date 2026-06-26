Experiența de la Evaluarea Națională, transformată într-un proiect pentru mii de elevi

Rebecca Elena Ailincăi, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă”, a organizat timp de aproape un an lecții online, sesiuni de recapitulare și a realizat materiale de învățare pentru peste 1.500 de copii din întreaga țară, fără să perceapă vreun cost.

Inițiativa a pornit după experiența personală a Rebeccăi cu Evaluarea Națională și procesul de contestație.

Deși obținuse rezultate excelente pe parcursul gimnaziului, adolescenta a considerat că lucrarea sa de examen nu fusese evaluată corect.

În clasa a VIII-a, Rebecca a obținut nota 10 la simularea județeană la matematică și a încheiat gimnaziul ca șefă de promoție, cu media generală 10.

Din experiența trăită a apărut dorința de a-i sprijini pe alți copii aflați în aceeași etapă importantă din viață.

„Nu vreau ca alți copii să se simtă singuri sau nepregătiți în fața unui examen atât de important.”, a spus Rebecca, potrivit Edupedu.

La început, Rebecca publica videoclipuri în care explica metode eficiente de învățare, greșeli frecvente și strategii pentru examen. Interesul elevilor a crescut rapid, iar proiectul s-a transformat într-o adevărată comunitate educațională.

În fiecare seară, în timpul liber, eleva din Brașov organiza sesiuni online care durau chiar și două sau trei ore. A pregătit fișe de lucru, exerciții și materiale de recapitulare, toate oferite gratuit.

Lecții gratuite, materiale și sprijin emoțional pentru 1.500 de elevi

Comunitatea creată de ea a crescut constant, de la câteva zeci de participanți la peste 1.500 de elevi din toate județele României.

Rebecca spune că proiectul nu s-a limitat doar la rezolvarea exercițiilor. Ea i-a încurajat pe elevi să își gestioneze emoțiile, să își organizeze timpul de învățare, să se odihnească înaintea examenului și să nu își definească valoarea printr-o singură notă.

Succesul proiectului a depășit rapid o simplă pagină de social media.

Rebecca are 8.000 de urmăritori pe TikTok și peste un sfert de milion de aprecieri.

„Am reușit să deschid o comunitate, o formă pe WhatsApp pentru elevii din România care aveau nevoie de un sprijin, un ajutor în plus. A luat amploare: 100, 200, apoi 800 de elevi. Iar atunci când am lansat și cursul de recapitulare gratuit în ultima lună, am ajuns până la 1.600 de participanți”, spune ea, conform Euronews.

Mama adolescentei, Daniela Ailincăi, consideră că inițiativa demonstrează că rețelele sociale pot deveni instrumente valoroase pentru educație.

„Zona aceasta de social media o putem folosi și într-un mod sănătos și oportun pentru a ne dezvolta. Rebecca a reușit să se bucure de prezența în social media și să creeze o platformă pentru a ajuta copiii care au atâta nevoie și nu pot beneficia financiar de ajutorul și sprijinul unui profesor”, afirmă Daniela Ailincăi.

În opinia Rebeccăi, accesul gratuit la pregătire ar trebui susținut și la nivel instituțional.

„Este un test foarte important care ne va repartiza într-un liceu cu persoane care au cam aceleași aptitudini și aceleași cunoștințe ca noi. Ministerul Educației ar putea să implementeze programe și meditații gratuite pentru toți elevii din România”, consideră adolescenta.

Elevii de clasa a VIII-a au susținut în această săptămână probele la Matematică și la Limba română la Evaluarea Națională 2026. Pe 26 iunie, o parte din elevi dau proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie 2026, potrivit calendarului pentru Evaluarea Națională 2026, publicat de Ministerul Educației.

Mihail Iordache, profesor de matematică din Câmpina și fondator al unor centre de pregătire pentru elevi din Prahova și București, consideră că examenul din acest an a fost cel mai dificil din ultimul deceniu și susține că acesta a fost „dedicat” elevilor din Capitală.

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