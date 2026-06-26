Experiența de la Evaluarea Națională, transformată într-un proiect pentru mii de elevi

Rebecca Elena Ailincăi, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă”, a organizat timp de aproape un an lecții online, sesiuni de recapitulare și a realizat materiale de învățare pentru peste 1.500 de copii din întreaga țară, fără să perceapă vreun cost.

Inițiativa a pornit după experiența personală a Rebeccăi cu Evaluarea Națională și procesul de contestație. 

Deși obținuse rezultate excelente pe parcursul gimnaziului, adolescenta a considerat că lucrarea sa de examen nu fusese evaluată corect.

În clasa a VIII-a, Rebecca a obținut nota 10 la simularea județeană la matematică și a încheiat gimnaziul ca șefă de promoție, cu media generală 10.

 
 @_rebe.bebe Cum am reusit sa iau 10 la mate atat la simulare, cat si la evaluare?🫣 Daca vreti sa continui cu o serie de genul, spuneti-mi in comentarii si va ajut cu mare drag🤍 #mateexamen #evaluareanationala #romana #fyp #liric #textnarativ #clasa8 #scoala #en #viral #xyzbcafypシ #foryoupageofficial #5pasidebine #matematica ♬ original sound - _rebe.bebe

Din experiența trăită a apărut dorința de a-i sprijini pe alți copii aflați în aceeași etapă importantă din viață.

„Nu vreau ca alți copii să se simtă singuri sau nepregătiți în fața unui examen atât de important.”, a spus Rebecca, potrivit Edupedu.

La început, Rebecca publica videoclipuri în care explica metode eficiente de învățare, greșeli frecvente și strategii pentru examen. Interesul elevilor a crescut rapid, iar proiectul s-a transformat într-o adevărată comunitate educațională.

În fiecare seară, în timpul liber, eleva din Brașov organiza sesiuni online care durau chiar și două sau trei ore. A pregătit fișe de lucru, exerciții și materiale de recapitulare, toate oferite gratuit.

Lecții gratuite, materiale și sprijin emoțional pentru 1.500 de elevi

Comunitatea creată de ea a crescut constant, de la câteva zeci de participanți la peste 1.500 de elevi din toate județele României.

Rebecca spune că proiectul nu s-a limitat doar la rezolvarea exercițiilor. Ea i-a încurajat pe elevi să își gestioneze emoțiile, să își organizeze timpul de învățare, să se odihnească înaintea examenului și să nu își definească valoarea printr-o singură notă.

 
 @_rebe.bebe 
 ♬ original sound - _rebe.bebe

Succesul proiectului a depășit rapid o simplă pagină de social media.

Rebecca are 8.000 de urmăritori pe TikTok și peste un sfert de milion de aprecieri.

„Am reușit să deschid o comunitate, o formă pe WhatsApp pentru elevii din România care aveau nevoie de un sprijin, un ajutor în plus. A luat amploare: 100, 200, apoi 800 de elevi. Iar atunci când am lansat și cursul de recapitulare gratuit în ultima lună, am ajuns până la 1.600 de participanți”, spune ea, conform Euronews.

Mama adolescentei, Daniela Ailincăi, consideră că inițiativa demonstrează că rețelele sociale pot deveni instrumente valoroase pentru educație.

„Zona aceasta de social media o putem folosi și într-un mod sănătos și oportun pentru a ne dezvolta. Rebecca a reușit să se bucure de prezența în social media și să creeze o platformă pentru a ajuta copiii care au atâta nevoie și nu pot beneficia financiar de ajutorul și sprijinul unui profesor”, afirmă Daniela Ailincăi.

În opinia Rebeccăi, accesul gratuit la pregătire ar trebui susținut și la nivel instituțional.

„Este un test foarte important care ne va repartiza într-un liceu cu persoane care au cam aceleași aptitudini și aceleași cunoștințe ca noi. Ministerul Educației ar putea să implementeze programe și meditații gratuite pentru toți elevii din România”, consideră adolescenta.

Elevii de clasa a VIII-a au susținut în această săptămână probele la Matematică și la Limba română la Evaluarea Națională 2026. Pe 26 iunie, o parte din elevi dau proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie 2026, potrivit calendarului pentru Evaluarea Națională 2026, publicat de Ministerul Educației.

Mihail Iordache, profesor de matematică din Câmpina și fondator al unor centre de pregătire pentru elevi din Prahova și București, consideră că examenul din acest an a fost cel mai dificil din ultimul deceniu și susține că acesta a fost „dedicat” elevilor din Capitală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a întâmplat acum câteva minute și e știrea momentului în politică! George Simion, liderul AUR, tocmai a făcut anunțul despre care se vorbește la toate posturile tv
Viva.ro
S-a întâmplat acum câteva minute și e știrea momentului în politică! George Simion, liderul AUR, tocmai a făcut anunțul despre care se vorbește la toate posturile tv
Cum arată mușcătura de pește-iepure, pericolul de pe litoralul grecesc. Prezentatorul TV Marius Niță a publicat o imagine cu rana provocată de această specie / FOTO
Unica.ro
Cum arată mușcătura de pește-iepure, pericolul de pe litoralul grecesc. Prezentatorul TV Marius Niță a publicat o imagine cu rana provocată de această specie / FOTO
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
GSP.RO
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.RO
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
Parteneri
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Avantaje.ro
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”
Tvmania.ro
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”

Știri România

Guvern minoritar în România. Condițiile puse de Nicușor Dan și calculele partidelor în Parlament
Politică 07:25
Guvern minoritar în România. Condițiile puse de Nicușor Dan și calculele partidelor în Parlament
Sorin Grindeanu acuză USR de blocaj: „Dacă nu vor să voteze un guvern cu prim-ministru PSD, se poate și fără ei!”
Politică 25 iun.
Sorin Grindeanu acuză USR de blocaj: „Dacă nu vor să voteze un guvern cu prim-ministru PSD, se poate și fără ei!”
Parteneri
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini care par desprinse dintr-un film post-apocaliptic
Adevarul.ro
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini care par desprinse dintr-un film post-apocaliptic
A rupt tăcerea după ce Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB: „Am deja mai multe oferte din România și din străinătate”
Fanatik.ro
A rupt tăcerea după ce Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB: „Am deja mai multe oferte din România și din străinătate”
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Unde își duce Alexandru Ciucu fetele în vacanță în străinătate: „Este sigur soare și este un alt vibe”
Exclusiv
Stiri Mondene 25 iun.
Unde își duce Alexandru Ciucu fetele în vacanță în străinătate: „Este sigur soare și este un alt vibe”
Lora, dezvăluiri cu lacrimi în ochi. „Îmi era frică să nu mă lase... Am o criză de anxietate și se duce spre atac de panică”
Stiri Mondene 25 iun.
Lora, dezvăluiri cu lacrimi în ochi. „Îmi era frică să nu mă lase… Am o criză de anxietate și se duce spre atac de panică”
Parteneri
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
TVMania.ro
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
Comuna din regiunea "Toscana României" atrage tot mai mulţi orăşeni. Casele se vând pe bandă rulantă
ObservatorNews.ro
Comuna din regiunea "Toscana României" atrage tot mai mulţi orăşeni. Casele se vând pe bandă rulantă
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Parteneri
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
GSP.ro
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Mediafax.ro
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Pilotul a plâns când a înțeles de ce păsările nu-l lăsau în pace
Redactia.ro
Pilotul a plâns când a înțeles de ce păsările nu-l lăsau în pace
Un cunoscut antreprenor din Botoșani s-a stins din viață la 52 de ani. Era tatăl a doi copii
KanalD.ro
Un cunoscut antreprenor din Botoșani s-a stins din viață la 52 de ani. Era tatăl a doi copii

Politic

Guvern minoritar în România. Condițiile puse de Nicușor Dan și calculele partidelor în Parlament
Politică 07:25
Guvern minoritar în România. Condițiile puse de Nicușor Dan și calculele partidelor în Parlament
Sorin Grindeanu acuză USR de blocaj: „Dacă nu vor să voteze un guvern cu prim-ministru PSD, se poate și fără ei!”
Politică 25 iun.
Sorin Grindeanu acuză USR de blocaj: „Dacă nu vor să voteze un guvern cu prim-ministru PSD, se poate și fără ei!”
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Mihai Stoica a dat cărțile pe față după ce Florin Tănase nu și-a prelungit contractul cu FCSB: ”Îmi doresc jucători super motivați”
Fanatik.ro
Mihai Stoica a dat cărțile pe față după ce Florin Tănase nu și-a prelungit contractul cu FCSB: ”Îmi doresc jucători super motivați”
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație