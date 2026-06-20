În zonă funcționează un semafor inteligent cu radar, care se activează automat atunci când un vehicul depășește limita legală de 50 km/h, potrivit Observator News.

Sistemul a fost instalat în apropierea intersecției cu strada După Iniște, unde Primăria Brașov a amenajat și o nouă pereche de stații pentru autobuzele RATBV.

Potrivit autorităților locale, măsura are rolul de a crește siguranța pietonilor și de a reduce viteza de circulație într-o zonă intens tranzitată.

Radarul detectează vehiculele aflate la o distanță de până la 200 de metri.

Dacă șoferul circulă peste limita admisă, semaforul schimbă culoarea în roșu, obligându-l să oprească pentru câteva secunde. Sistemul nu aplică amenzi, ci are un rol preventiv și educativ.

Reprezentanții Primăriei Brașov susțin că astfel de instalații și-au demonstrat deja eficiența pe alte artere importante din municipiu, unde au contribuit la reducerea vitezei și la creșterea siguranței rutiere.

În ultimele săptămâni, municipalitatea a amenajat două noi perechi de stații RATBV pe drumul spre Poiana Brașov, la solicitarea locuitorilor din zonă. Stațiile sunt prevăzute cu alveole pentru a nu afecta traficul.

„Pentru creșterea siguranței pietonilor, Primăria Brașov a instalat și un nou sistem de semaforizare cu buton la trecerea de pietoni din zonă. Sistemul este dotat cu detectoare radar inteligente: atunci când este depășită viteza legală, semaforul comută automat pe culoarea roșie pentru trafic, contribuind la reducerea vitezei și la protejarea celor care traversează.”, a transmis Primăria Brașov.

Autoritățile spun că semaforul cu radar îi determină pe conducătorii auto să respecte regulile de circulație și să reducă viteza în apropierea zonelor cu pietoni și stații de transport public.

Costul unei astfel de instalații este de puțin peste 2.000 de lei.

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