Un Passat plin cu lemn, nu cu pasageri

Intervenția a avut loc în municipiul Săcele, după un apel la 112 care semnala tăierea ilegală a unor arbori din fondul forestier. Ajunși la fața locului, polițiștii au găsit un autoturism destinat transportului de persoane, încărcat nu cu bagaje, ci cu bușteni proaspăt tăiați.

Lângă mașină se afla șoferul, un bărbat de 32 de ani, din județul Brașov. În zonă au fost descoperiți și alți arbori doborâți, pregătiți pentru transport ulterior. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit „capacitatea” neobișnuită a autoturismului.

Răspunsul: aproximativ 3 metri cubi de lemn

Oamenii legii au ridicat aproximativ 3 metri cubi de material lemnos, care au fost predați în custodia ocolului silvic. Bărbatul este cercetat penal pentru furt și tăiere de arbori fără drept din fondul forestier național.

Chiar dacă situația poate stârni zâmbete prin „ingeniozitatea logistică”, mesajul autorităților rămâne ferm: tăierea ilegală a arborilor este infracțiune și se pedepsește conform legii. Intervenția a fost realizată de polițiștii din cadrul Poliția Română, cu sprijinul structurilor silvice.

Furtul de lemn, o problemă majoră în România

Furtul de arbori și transportul ilegal de material lemnos rămân printre cele mai frecvente infracțiuni din zonele împădurite ale României. Între 2001 și 2024, România a pierdut peste 453.000 hectare de pădure, adică aproximativ 5,7% din suprafața acoperită cu arbori la nivelul anului 2000. Cele mai multe cazuri sunt raportate constant în zone precum Iași, Brașov, Bacău, Neamț, Bihor, Bistrița, Maramureș sau Caraș-Severin, potrivit comunicatelor transmise de Poliția Română și de structurile silvice.

Deși legislația a fost înăsprită în ultimii ani, iar controalele s-au intensificat, metodele folosite de hoți s-au adaptat. Lemnul este transportat inclusiv cu autoturisme de persoane, pe drumuri secundare sau forestiere, pentru a evita filtrele rutiere. De multe ori, tăierile au loc noaptea sau în zone greu accesibile.

Autoritățile atrag atenția că tăierea ilegală a arborilor din fondul forestier național este infracțiune și se pedepsește penal, indiferent de cantitatea de lemn transportată sau de tipul vehiculului folosit. Materialul lemnos confiscat ajunge, de regulă, în custodia ocoalelor silvice sau a Romsilva.

În paralel, organizațiile de mediu avertizează că fenomenul continuă să afecteze pădurile României, în special în zonele montane, unde controlul este mai dificil, iar miza economică rămâne ridicată.

