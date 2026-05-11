„E bine să facem ceea ce este corect”

Lacul Herăstrău va fi golit pentru reparații urgente la maluri, a anunțat luni Ciprian Ciucu. Potrivit primarului, surpările din Parcul Regele Mihai I riscă să se extindă dacă nu se intervine acum. Edilul a făcut apel la înțelegerea bucureștenilor pentru disconfortul creat de acest șantier necesar, relatează Agerpres.

„Toată lumea ştie că se surpă malurile şi cad în apă, iar apa mănâncă din maluri în fiecare an. E normal să le punem în siguranţă. Proiectul tehnic, care va presupune lucrări de îndiguire din beton, în apă, nu se poate face decât dacă goleşti lacul. Eu am două posibilităţi: să nu fac nimic, iar situaţia să continue sau, pentru că am deblocat acest proiect, să îl executăm. Ştiu că va fi o perioadă de disconfort în acest an, dar e bine să facem ceea ce este corect, când este corect”, a precizat Ciucu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Ciprian Ciucu a anunțat că urmează să negocieze cu constructorul termenele de execuție, pentru a vedea cât timp va rămâne lacul golit.

„Dacă vor dura mult, îi dăm drumul mai devreme şi golim lacul mai devreme. Dacă vor dura puţin, mai împingem acest termen”, a transmis el.

Peste 3 săptămâni ar putea începe lucrările

Administrația locală apelează la specialiști pentru a opri degradarea. Primarul a anunțat parteneriate strategice cu Asociația Peisagiștilor și cu Ordinul Arhitecților, aceștia din urmă urmând să coordoneze viziunea tehnică pentru modernizarea și conservarea celui mai mare parc al orașului

„Vor exista mai multe teme, pentru porţiuni şi arii diferite, care vor fi executate etapizat. Temele de proiectare vor sta la baza evaluărilor şi proiectării viitoarelor intervenţii. După ce vom contracta serviciile de proiectare, anul viitor vom contracta şi lucrările aferente intervenţiilor propriu-zise. Temele de proiectare vor fi publice, iar proiectele privind intervenţiile propuse vor fi temeinic dezbătute public”, scria el, pe Facebook.

Edilul a mai precizat că intervențiile pentru punerea în siguranță a malurilor ar putea demara în aproximativ trei săptămâni:

„Acest lucru presupune golirea lacului, curăţarea acestuia (fundul lacului este murdar şi colmatat) şi execuţia lucrărilor de sprijinire şi consolidare a malurilor. Facem lucrări care să reziste 100 de ani”, arătat Ciucu.

