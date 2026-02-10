Conflictul s-a intensificat după derby-ul local, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru infracțiunea de incitare la violență, ură sau discriminare.

„La data de 9 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare”, au declarat autoritățile, conform publicației locale Știri de Cluj.

Incidentul a fost surprins într-o înregistrare video, unde se aud suporterii strigând: „Sunteți în România, vorbiți română”.

„Acesta este Cluj-Napoca” și „Vorbiți limba cailor din Budapesta, nu aici”.

Studenții au fost confruntați de un grup de persoane aflate într-o stare de agitație, arată sursa citată.

Autoritățile solicită ajutorul cetățenilor pentru clarificarea acestui incident.

„S-au demarat verificări cu celeritate pentru identificarea persoanelor implicate, stabilirii situației concrete de fapt și luării măsurilor în funcție de concluziile rezultate. În acest context, rugăm persoanele care au fost martore sau dețin informații relevante despre eveniment să se prezinte la cel mai apropiat sediu de poliție, pentru sprijinirea activităților investigative”, au transmis polițiștii pentru Știri de Cluj.

CFR Cluj a învins U Cluj cu 3-2 în partida disputată pe stadionul din Gruia, însă finalul meciului a fost marcat de incidente grave. Cristiano Bergodi, antrenorul „studenților”, a intrat pe teren și a încercat să îi agreseze fizic pe Andrei Cordea (26 de ani) și Karlo Muhar (30 de ani), jucători ai echipei gazdă



