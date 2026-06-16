Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat finalizarea lucrărilor și a subliniat că investițiile în educație reprezintă una dintre prioritățile administrației locale.

„La Cluj, fondurile europene sunt folosite acolo unde investiția contează cel mai mult: în educație și în viitorul copiilor noștri”, a transmis edilul.

Proiectul a inclus modernizarea tuturor spațiilor destinate elevilor și profesorilor, respectiv clădirea liceului, cantina și sala de sport, însumând patru corpuri de clădire cu o suprafață totală de peste 7.500 de metri pătrați.

Potrivit primarului Emil Boc, investiția oferă condiții moderne de studiu și activitate pentru întreaga comunitate școlară, „un mediu sigur, confortabil și adaptat cerințelor actuale”.

Una dintre cele mai importante componente ale investiției a fost renovarea energetică a întregului ansamblu școlar.

Fiecare sală de clasă a fost echipată cu sisteme moderne de ventilație și automatizare, inclusiv cu dispozitive pentru monitorizarea nivelului de dioxid de carbon. Totodată, clădirea beneficiază de un sistem anti-radon destinat evacuării aerului viciat.

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„Fiecare clasă este dotată cu sisteme moderne de ventilație și automatizare, inclusiv monitorizarea nivelului de dioxid de carbon, iar clădirea beneficiază de un sistem anti-radon pentru evacuarea aerului viciat”, a explicat Emil Boc.

În cadrul proiectului au fost realizate lucrări de anvelopare, recompartimentări interioare și înlocuirea tâmplăriei cu una performantă energetic. De asemenea, au fost montate corpuri de iluminat LED și sisteme inteligente pentru controlul consumului de energie.

Pe acoperișurile clădirilor au fost instalate și panouri fotovoltaice, cu scopul de a reduce costurile energetice și impactul asupra mediului.

Primarul Clujului a subliniat că investițiile în infrastructura școlară vor continua și în perioada următoare.

„Am investit și la alte 33 unități școlare din Cluj Napoca din fonduri PNRR și fonduri locale 100 de milioane de euro, jumătate din fonduri europene și jumătate de la nivel local. Continuăm investiția în educație!”, a declarat Emil Boc.

Edilul a recunoscut că lucrările au generat un disconfort temporar, însă consideră că beneficiile vor fi resimțite pe termen lung.

„A fost o perioadă în care a fost un deranj, dar iată acum putem să ne bucurăm de infrastructură pentru următorii 70 de ani. (..) Arătăm că știm să aducem banii europeni și să facem o educație de calitate la Cluj Napoca”, a concluzionat acesta.

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