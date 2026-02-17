Duel politic maraton

Toată lumea aștepta ca administrația locală să ofere, în sfârșit, o explicație clară despre cum a fost posibil ca în consorțiul declarat câștigător al licitației pentru etapa a doua a centurii metropolitane să apară numele unei companii bosniace care susține că nu și-a dat niciodată acordul în acest sens.

Ședința s-a transformat într-un duel politic maraton de aproape șase ore, în care s-au rostit puține fapte concrete, dar în care conducerea primăriei a dat o lecție de „performanță” la capitolul pasarea responsabilității.

Iată care este, pe scurt, esența scandalului: unul dintre membrii consorțiului declarat câștigător al licitației, Integral Inženjering A.D. Laktaši, a depus plângere atât la Direcția Națională Anticorupție (DNA), cât și la Parchetul European (EPPO). Compania susține că s-a comis un abuz prin folosirea numelui său, fiind inclusă în consorțiu fără să își fi dat aprobarea.

Contractul de execuție, suspendat pe 30 ianuarie

Primăria a reacționat la această situație pe 30 ianuarie, prin suspendarea contractului de execuție, iar de atunci toate intervențiile publice ale conducerii orașului au fost, în esență, doar încercări de limitare a daunelor.

Instituția încearcă să demonstreze că, din punctul său de vedere, totul s-a desfășurat în deplină legalitate și că nu au existat nereguli în procedura de achiziție publică, în condițiile în care nu mai poate fi negat faptul că întreaga poveste este suspectă de fapte de natură penală.

În cadrul ședinței, primarul Emil Boc a repeta poziția de până acum a primăriei. Acesta a afirmat că procedura de achiziție publică a fost legală și că niciun angajat al primăriei nu a comis vreo neglijență.

„Desigur, a trebuit să admită că, în situația actuală, există o suspiciune rezonabilă de fraudă, însă, în opinia sa, problema nu trebuie căutată la primărie, ci în rândul consorțiului de firme care a depus oferta”, arată Transtelex.

Boc a mai comunicat faptul că a acordat firmei bistrițene Dimex 2000 Company, liderul asocierii, un termen până la data de 24 februarie pentru a depune documentele justificative și pentru a clarifica situația juridică a consorțiului.

Potrivit primarului, dacă acest lucru nu se va întâmpla, primăria fie va rezilia unilateral contractul, fie se va adresa instanței pentru a solicita constatarea nulității acestuia.

Ce i s-a reproșat edilului

În cadrul ședinței de consiliu, spiritele nu s-au încins doar din cauza procedurilor juridice; cei care au luat cuvântul au reproșat, în majoritate, faptul că administrația locală a eșuat atât la capitolul comunicării cu cetățenii, cât și în ceea ce privește transparența administrativă și managementul de proiect.

Consilierii din opoziție — de la PSD și AUR, până la REPER și USR — au atacat dur conducerea primăriei, acuzând-o că a oferit informații cu întârziere, în mod incomplet și pe un ton defensiv, în condițiile în care mulți membri ai consiliului au aflat despre evoluția situației din presă.

Consilierii locali nu au văzut contractul

Unul dintre momentele tensionate ale dezbaterii a fost acela când s-a aflat că membrii consiliului local nici măcar nu au văzut contractul de execuție a centurii ocolitoare, deoarece Emil Boc și viceprimarul Dan Tarcea nu au considerat necesar ca acesta să fie pus la dispoziția consiliului.

Imediat a apărut întrebarea: dacă primăria a făcut într-adevăr totul în mod regulamentar, atunci de ce nu pune documentele la dispoziție și de ce nu face procesul transparent chiar și în fața propriilor consilieri?

Atmosfera ședinței este bine ilustrată de reacția activistului civic István Szakáts, care monitorizează de mult timp acest proiect.

Acesta a declarat că administrația locală continuă să folosească un limbaj evaziv și să mintă, iar stilul de comunicare este un exemplu de manual de demagogie toxică. Potrivit lui Szakáts, nu se poate pretinde că aceasta este doar o dispută internă a consorțiului.

Dacă numele și experiența unei companii au fost incluse în ofertă, deși aceasta refuzase anterior în scris participarea, atunci însăși baza legală a întregii licitații ar putea fi afectată. Această situație nu poate fi corectată printr-un acord ulterior, deoarece întrebarea fundamentală este dacă respectivul contract a fost valid încă de la bun început.

Centura Clujului de 1.000.000.000 de euro în atenția DNA și a Parchetului European

O companie din Bosnia și Herțegovina acuză că a fost victima unei fraude în cadrul procedurii de achiziție publică pentru construirea centurii metropolitane Cluj-Napoca.

Compania bosniacă Integral Inženjering a transmis miercuri, 4 februarie 2026, într-un comunicat de presă, că o persoană necunoscută, fără autorizație din partea sa, a folosit documente falsificate în numele societății pentru a participa la licitația privind construcția centurii ocolitoare a municipiului Cluj-Napoca.

Ulterior, a fost semnat un contract ce presupunea participarea „Integral Inženjering” într-un consorțiu cu firmele Dimex 2000 din România (lider) și Hydrostroy din Bulgaria, fiind singura ofertă depusă în cadrul licitației.

Conflict juridic între 2 asociați

Primăria municipiului Cluj-Napoca a decis suspendarea temporară a lucrărilor la Centura Metropolitană a Clujului, tronsonul 2, în urmă cu câteva zile, pe fondul unui conflict juridic apărut între doi dintre asociații care au câștigat licitația pentru execuția proiectului.

Este vorba despre DIMEX 2000 COMPANY SRL și INTEGRAL INŽENJERING A.D. LAKTASI, potrivit publicației Actual de Cluj.

Reprezentanții municipalității au precizat că, din documentele transmise până în prezent de către părțile implicate, nu rezultă în mod clar dacă acest conflict afectează sau nu validitatea procedurii de atribuire a contractului. Aceștia au confirmat că există și o anchetă penală, care vizează relația dintre cei doi asociați.

Ce cred muzicienii despre Lolita Cercel: de la „nu putem ignora schimbarea" la acuzații de „trișat"
Analiză
Știri România 13:00
Ce cred muzicienii despre Lolita Cercel: de la „nu putem ignora schimbarea” la acuzații de „trișat”
Hidrologii au emis un cod galben de inundaţii pentru râuri din şapte judeţe
Știri România 12:46
Hidrologii au emis un cod galben de inundaţii pentru râuri din şapte judeţe
Cătălin Măruță a semnat un nou contract: „Povestea continuă"
Stiri Mondene 13:06
Cătălin Măruță a semnat un nou contract: „Povestea continuă”
Doina Teodoru, primele declarații despre despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Ce așteptări are de la viitorul iubit: „Un bărbat stabil emoțional și psihic"
Stiri Mondene 13:00
Doina Teodoru, primele declarații despre despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Ce așteptări are de la viitorul iubit: „Un bărbat stabil emoțional și psihic”
Ceasurile politicienilor și ale oamenilor care au condus fotbalul românesc: ce poartă la mână Gigi Becali sau Cristi Borcea
Politică 12:30
Ceasurile politicienilor și ale oamenilor care au condus fotbalul românesc: ce poartă la mână Gigi Becali sau Cristi Borcea
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei la Cotroceni, după ce PSD a amenințat că ar putea să nu voteze bugetul
Politică 09:12
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei la Cotroceni, după ce PSD a amenințat că ar putea să nu voteze bugetul
