Femeia de 42 de ani din Cluj a dispărut de două zile

Mocanu Leontina Mirela, în vârstă de 42 de ani, este căutată de autorități și de familie după ce a dispărut din Cluj-Napoca.

Polițiștii Secției 4 au fost sesizați pe 5 mai 2026, fiind raportat că femeia a plecat voluntar de la domiciliu pe 3 mai, în jurul orei 12.00, și nu s-a mai întors, informează portalul de știri locale Știri de Cluj.

Cum arată femeia care a dispărut în Cluj

Conform descrierii oferite de autorități, Leontina Mirela are o înălțime de aproximativ 1,55 metri, cântărește 60 de kilograme și are părul roșcat și lung. În ziua dispariției, aceasta purta un trening verde din fâș și pantofi sport roz.

Polițiștii fac apel la populație să alerteze autoritățile dacă o văd pe Mirela

Până în prezent, nu au fost obținute informații care să indice locul în care s-ar afla femeia dispărută. Poliția tratează cazul ca o plecare voluntară, dar orice detaliu nou poate fi crucial pentru găsirea sa.

„Orice observație, chiar și aparent minoră, poate ajuta la clarificarea situației și la întoarcerea în siguranță a femeii”, au transmis autoritățile.

Polițiștii fac apel la cetățeni să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune urgent la 112 dacă dețin informații relevante despre acest caz. Știri de Cluj amintește că solidaritatea comunității poate fi esențială în astfel de situații.