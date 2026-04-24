Un tânăr din Cluj a salvat un bărbat după un accident cu trotineta

Un gest impresionant de solidaritate a marcat recent comunitatea din Cluj-Napoca, după ce un tânăr necunoscut a sărit în ajutorul unui bărbat rănit într-un accident pe Calea Turzii. Potrivit portalului de știri locale Stiridecluj.ro, incidentul a avut loc după ce victima a căzut de pe trotinetă, fiind rănită și în stare de șoc.

Soția victimei îl caută pe tânărul numit „înger păzitor” ca să îi mulțumească

Tânărul, care se afla în zonă, nu a ezitat nicio clipă să intervină. Într-un moment de panică și confuzie, prezența calmă a tânărului a fost un sprijin esențial pentru bărbatul rănit. Familia acestuia a fost profund mișcată de gestul de omenie și dorește să-l găsească pe salvator pentru a-i mulțumi personal.

Tânărul l-a ajutat pe bărbat să se calmeze și a stat lângă el până când a sosit ambulanța, i-a cumpărat o apă și o ciocolată.

Femeia a distribuit un mesaj emoționant pe Facebook

Apelul femeii a fost distribuit masiv pe rețelele sociale, iar comunitatea clujeană s-a mobilizat pentru a-l identifica pe acest „înger păzitor”.

Povestea tânărului care a ales să ajute fără să aștepte nimic în schimb subliniază importanța empatiei și a solidarității în momentele critice. Mesajul integral postat de femeie pe contul său de Facebook:

„Astăzi vreau să mulțumesc public unui OM! Dacă vezi mesajul meu, te rog să îmi scrii în privat! Soțul meu vrea să îți mulțumească personal!

După accidentul soțului meu cu trotineta pe Calea Turzii , un băiat (nu îi știu numele) a fost îngerul lui păzitor. A chemat ambulanța, a stat lângă el, a vorbit cu el și l-a liniștit până au ajuns cadrele medicale. I-a cumpărat o apă și o ciocolată.

Nu l-a lăsat singur nicio clipă. Într-un moment de durere, confuzie și teamă, el a arătat ce înseamnă omenia adevărată. A fost om. A fost sprijin. A fost calm atunci când era cel mai mare haos.

Îți mulțumesc din suflet ! Bunul Dumnezeu să îți răsplătească inima bună, așa cum ne-ai fost tu nouă sprijin la momentul potrivit. Gestul tău va rămâne mereu în sufletul nostru”, a scris femeia pe Facebook.

