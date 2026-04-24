Un tânăr din Cluj a salvat un bărbat după un accident cu trotineta

Un gest impresionant de solidaritate a marcat recent comunitatea din Cluj-Napoca, după ce un tânăr necunoscut a sărit în ajutorul unui bărbat rănit într-un accident pe Calea Turzii. Potrivit portalului de știri locale Stiridecluj.ro, incidentul a avut loc după ce victima a căzut de pe trotinetă, fiind rănită și în stare de șoc.

Soția victimei îl caută pe tânărul numit „înger păzitor” ca să îi mulțumească

Tânărul, care se afla în zonă, nu a ezitat nicio clipă să intervină. Într-un moment de panică și confuzie, prezența calmă a tânărului a fost un sprijin esențial pentru bărbatul rănit. Familia acestuia a fost profund mișcată de gestul de omenie și dorește să-l găsească pe salvator pentru a-i mulțumi personal.

Tânărul l-a ajutat pe bărbat să se calmeze și a stat lângă el până când a sosit ambulanța, i-a cumpărat o apă și o ciocolată.

Femeia a distribuit un mesaj emoționant pe Facebook

Apelul femeii a fost distribuit masiv pe rețelele sociale, iar comunitatea clujeană s-a mobilizat pentru a-l identifica pe acest „înger păzitor”.

Povestea tânărului care a ales să ajute fără să aștepte nimic în schimb subliniază importanța empatiei și a solidarității în momentele critice. Mesajul integral postat de femeie pe contul său de Facebook:

„Astăzi vreau să mulțumesc public unui OM! Dacă vezi mesajul meu, te rog să îmi scrii în privat! Soțul meu vrea să îți mulțumească personal!

După accidentul soțului meu cu trotineta pe Calea Turzii , un băiat (nu îi știu numele) a fost îngerul lui păzitor. A chemat ambulanța, a stat lângă el, a vorbit cu el și l-a liniștit până au ajuns cadrele medicale. I-a cumpărat o apă și o ciocolată.

Nu l-a lăsat singur nicio clipă. Într-un moment de durere, confuzie și teamă, el a arătat ce înseamnă omenia adevărată. A fost om. A fost sprijin. A fost calm atunci când era cel mai mare haos.

Îți mulțumesc din suflet ! Bunul Dumnezeu să îți răsplătească inima bună, așa cum ne-ai fost tu nouă sprijin la momentul potrivit. Gestul tău va rămâne mereu în sufletul nostru”, a scris femeia pe Facebook.

Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Unica.ro
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
Avantaje.ro
WOW! Mesajul total neașteptat pe care Teo Trandafit i l-a dat acum Mihaelei Rădulescu, de ziua lui Felix. S-au contrat în trecut, dar acum durerea le-a unit. Reacția Mihaelei îți rupe inima
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Știri România 08:14
Alexandru Balan este extrădat astăzi în Republica Moldova. Fostul adjunct al SIS este condamnat pentru tentativă de divulgare a secretelor de stat
Știri România 08:13
Benzina și motorina s-au scumpit iar, vineri, 24 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Adevarul.ro
Un animal ciudat a ieșit dintr-o pădure din vestul Ucrainei, aproape de granița cu România. Reacțiile apărute pe internet
Fanatik.ro
Săptămâna care decide totul! Universitatea Craiova – U Cluj, „dublă” pentru titlu, Cupă și calificarea în Champions League
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Exclusiv
Stiri Mondene 23 apr.
Care au fost primele cuvinte pe care Naomi Hedman le-a învățat în limba română: „Vorbesc puțin, dar pot înțelege”
Stiri Mondene 23 apr.
Teo Trandafir, mesaj pentru Mihaela Rădulescu: „Fetiț’, să ne reîntregim”. Vedeta trece prin momente grele după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale
TVMania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
ObservatorNews.ro
I-a luat iubitei loc separat, dar a vrut să stea lângă ea. Pasager, jignit şi bătut că n-a vrut să facă schimb
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
GSP.ro
Mai rar așa ceva! Filipe Coelho i-a așteptat pe jucătorii lui Dinamo în gura tunelului » Ce a urmat nu s-a văzut în România!
GSP.ro
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
Mediafax.ro
Cum o pandemie a distrus un oraș
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Mediafax.ro
Cariera fostului adjunct al Securității din Moldova e istorie. Va fi predat!
KanalD.ro
Smaranda Lăzărescu, o îndrăgită învățătoare din Pitești, a încetat din viață: „A luminat generații întregi de elevi”

Politică 23 apr.
UDMR anunță clar că nu va face parte dintr-un guvern de uniune cu AUR
Politică 23 apr.
Retragerea miniștrilor PSD declanșează lupta pentru majoritate. „Acum e o vânătoare în Parlament”, spune un profesor de științe politice
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Fanatik.ro
Milioanele de euro pe care rușii refuză să le plătească unei companii de stat din România. Banii, considerați pierduți
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal