Deficit de medici de familie în Constanța

CAS Constanța a deschis a treia sesiune de contractare din acest an, cu scopul de a îmbunătăți accesul populației la servicii medicale, în special în localitățile rurale afectate de lipsa medicilor de familie.

„Această inițiativă este parte a unui efort constant de a asigura accesul la servicii medicale primare pentru toți cetățenii județului, în special pentru cei din mediul rural, unde lipsa medicilor de familie le afectează accesul la asistență medicală. Este a treia sesiune de contractare din acest an pentru medicina de familie”, se arată în comunicatul transmis de CAS Constanța.

În prezent, în județ funcționează 341 de contracte pentru asistența medicală primară, însă autoritățile spun că necesarul real este semnificativ mai mare.

„În prezent, există un deficit de 35 de medici de familie, dintre care 29 sunt necesari în mediul rural și șase în mediul urban”, precizează CAS Constanța.

Peste 1.000 de localități din România nu pot asigura asistența medicală de bază.

Cum încearcă autoritățile să atragă medici

Pentru a reduce deficitul de medici, legislația permite încheierea unor convenții speciale pentru medicii nou-veniți în localități. Aceștia pot activa temporar pe o perioadă de șase luni, timp în care își pot construi lista de pacienți și pot încheia ulterior contracte permanente cu CAS.

Se consideră medic nou-venit în localitate medicul de familie care nu a avut niciun contract încheiat cu CAS.

În această perioadă, medicii beneficiază de un venit lunar bazat pe plata per capita și de sume suplimentare pentru cheltuieli de funcționare a cabinetului pentru 6 luni.

De asemenea, stimulentele sunt diferențiate în funcție de zona de activitate: în mediul rural, veniturile pot crește cu 50%, iar în localitățile fără niciun medic de familie, majorarea poate ajunge la 100%.

„Această schemă de sprijin oferă o siguranță financiară medicilor în perioada inițială, încurajându-i să se stabilească și să dezvolte relații de lungă durată cu comunitățile locale.”, spun autoritățile.

Calendarul sesiunii de contractare

Noua sesiune de contractare este deschisă între 22 și 30 iunie, iar documentele necesare se transmit exclusiv online.

„Precizăm că opisurile cuprinzând documentele necesare încheierii contractelor se regăsesc pe pagina web a instituției, https://cas.cnas.ro/casct/informatii-furnizori/contractare/, precum și la sediul instituției noastre. Documentele necesare încheierii contractelor se transmit numai în format electronic la adresa de e-mail medfam@casct.ro, documente asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea și exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor”, precizează reprezentanții CAS Constanța.

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