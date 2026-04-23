Activiștii de mediu dau vina pe Neptun Deep după ce 23 de delfini au eșuat pe plajele din Constanța

În ultimele zile, 23 de delfini au eșuat pe plajele din Constanța, iar activiștii Greenpeace dau vine pe proiectul Neptun Deep.

Activiștii de mediu spun că fenomenul are loc pe fondul forajelor din Marea Neagră pentru proiectul Neptun Deep.

Acestea sunt desfășurate la 160 de kilometri în largul Mării Negre. Totuși, activiștii susțin că distanța nu este suficient de mare și spun că „nu este un paravan pentru dezastre ecologice” și subliniază că 23 de delfini au eșuat recent pe plajele din Constanța.

Activiștii Greenpeace au organizat un protest la Ministerul Mediului față de situația delfinilor

Activiștii Greenpeace au ocupat, joi, trotuarul din fața Ministerului Mediului, cerând măsuri urgente pentru protecția Mării Negre.

Protestul, descris drept un „maraton”, vine după aproape un an de încercări eșuate de a obține o audiență cu ministrul mediului, Diana Buzoianu.

„Marea Neagră nu are timp de amânări. Până acum, Diana Buzoianu a refuzat să primească cele peste 67.000 de semnături pentru protecția Mării Negre.

Fiecare zi de inacțiune este o amenințare pentru viața din Marea Neagră, am văzut chiar recent ce pierderi putem suferi.

Dacă este prea ocupată să ne primească în birou, am adus noi masa de discuții în fața ministerului. Nu plecăm fără să transmitem oficial mesajul zecilor de mii de semnatari”, a declarat Alin Tănase, coordonator de campanii Greenpeace România.

Ce solicitări a formulat organizația pentru Ministerul Mediului

Organizația cere Ministerului Mediului să asigure transparență totală și să implementeze o monitorizare strictă a proiectului pentru a preveni eventualele accidente ecologice.

„Singura soluție sustenabilă pentru securitatea energetică a României este accelerarea tranziției către energie regenerabilă, singura care elimină dependența de extractivismul periculos și importurile scumpe, protejând totodată biodiversitatea și viața din Marea Neagră, grav afectate de război, exploatări offshore și poluare”, a transmis Greenpeace printr-un comunicat de presă.

Greenpeace subliniază că autoritățile au obligația de a efectua o supraveghere independentă a proiectului Neptun Deep.

„Este esențial ca publicul să aibă acces constant la informații relevante despre evoluția și impactul de mediu al proiectului, iar autoritățile să asigure o supraveghere reală și riguroasă. În prezent, monitorizarea este realizată în mare parte de companie, iar rolul autorităților trebuie să fie unul activ, de verificare independentă, nu de simplă preluare a datelor furnizate”, a mai declarat Alin Tănase.

