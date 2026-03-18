Imobilul, cunoscut sub numele de vila „Nicolae Pilescu”, a fost construit în 1903 și are o suprafață de peste 620 mp.

Vila este situată pe Bulevardul Elisabeta, aproape de faleza Cazinoului, și a intrat în folosința gratuită a Arhiepiscopiei acum 50 de ani, printr-un decret semnat de Nicolae Ceaușescu.

Această perioadă de utilizare gratuită expiră pe 23 martie 2026, iar clădirea ar trebui să revină în administrarea municipalității, potrivit legislației în vigoare.

Primarul Constanței, Vergil Chițac, a declarat că a fost surprins de decizia lui ÎPS Teodosie de a contesta revenirea imobilului către stat și spune că vila trebuie să revină automat în administrarea Primăriei, conform prevederilor legale.

Potrivit Secretariatului de Stat pentru Culte, niciun act administrativ suplimentar nu este necesar pentru ca imobilul să fie preluat de autorități.

Vila Nicolae Pilescu reprezintă un monument istoric deosebit, clasat oficial ca atare, remarcându-se prin arhitectura sa eclectic-neoclasică, cu influențe rococo și Art Nouveau.

Fațada orientată spre mare, feroneria bogat ornamentată și detaliile decorative originale îi conferă valoare culturală și istorică.

Clădirea dispune de două nivele asimetrice și păstrează elemente arhitecturale autentice, fiind considerată un reper al Constanței din perioada începutului de secol XX.

„După expirarea perioadei de 50 de ani, dreptul de folosință gratuită al Arhiepiscopiei Tomisului asupra imobilului proprietate de stat, situat în municipiul Constanța, str. Bulevardul Elisabeta, nr. 21, județul Constanța, compus din teren în suprafață de 366 mp și construcții în suprafață desfășurată de 620,42 mp, conform prevederilor (…) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (…), încetează de drept, fără a fi nevoie de un act administrativ suplimentar de revocare sau de preluare, iar imobilul revine în proprietatea statului român și în administrarea municipiului Constanța”, a transmis Secretariatul de Stat pentru Culte.

