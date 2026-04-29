Mesajul transmis de conducerea PSD

Printr-un comunicat de presă emis miercuri dimineață, PSD a susținut că toți membrii săi care ocupau posturi de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect sau subprefect și-au depus demisiile.

Partidul a numit această retragere un „act de demnitate”, subliniind că schimbarea direcției economice a țării este mai importantă decât menținerea unor funcții într-un „guvern nefuncțional”.

Acțiunea a fost cerută luni de liderul PSD, Sorin Grindeanu, ca parte a strategiei politice legate de moțiunea de cenzură inițiată alături de AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Situația de la Constanța

În ciuda mesajului ferm de la nivel central, realitatea locală este diferită. Instituția Prefectului Constanța a confirmat miercuri dimineață că Marilena Dragnea, subprefect și membru PSD, nu a demisionat.

Deocamdată, nu este clar dacă prezența ei în funcție este cauzată de o simplă întârziere procedurală sau de refuzul acesteia de a-și părăsi postul.

Potrivit Constanța Info, cazul subprefectului de Constanța ridică semne de întrebare serioase privind disciplina internă a partidului și sugerează că directiva conducerii centrale ar putea fi ignorată și în alte organizații din teritoriu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE