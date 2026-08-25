Mașinile au intrat pe plaja de la Vadu, printre corturi, prosoape și turiști

Turiștii care au mers sâmbătă, 22 august, pe plaja Vadu din județul Constanța au avut parte de o surpriză mai puțin plăcută. Trei autoturisme au pătruns pe plajă și au circulat pe nisip până la malul mării. Potrivit presei locale, mașinile ar fi fost observate de turiști traversând întreaga plajă.

Mai mult decât atât, cele trei autoturisme s-ar fi deplasat printre turiști și prosoape, punând în pericol viața oamenilor care au venit să se relaxeze. Una dintre imaginile surprinse arată o femeie care își protejează copilul mic, încercând să-l ferească din calea mașinilor, mai precizează sursa citată mai sus.

„Pe plajă e plin de copii mici care oricând pot să fugă dintr-un cort afară. Sper că se va sesiza și poliția dacă o să vadă cum niște nesimțiți intră pe plaja Vadu”, a declarat un martor, citat de presa locală.

Ce amenzi riscă șoferii care au intrat cu mașinile pe plaja din județul Constanța

Plaja Vadu este parte integrantă a Rezervației Biosferei Delta Dunării, o arie naturală protejată prin Legea nr. 82/1993.

În această zonă, accesul și circulația autovehiculelor sunt reglementate strict de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD). Potrivit legii, deplasarea fără autorizație sau cu încălcarea condițiilor impuse de ARBDD constituie contravenție și se sancționează cu amenzi de până la 6.000 de lei pentru persoane fizice și până la 12.500 de lei pentru persoane juridice.

Singurele situații în care mașinile au voie să intre pe plajă

Conform Ordonanței de Urgență nr. 19/2006, accesul vehiculelor pe plajă este interzis, cu excepția celor care efectuează intervenții operative sau întrețin lucrările de pe litoral. Încălcarea acestei dispoziții atrage amenzi între 10.000 și 20.000 de lei pentru persoanele fizice și juridice care comit astfel de fapte.

Comportamentul șoferilor a stârnit valuri de nemulțumire în rândul turiștilor care se aflau pe plajă pentru a se bucura de peisajul natural și liniștea zonei. Prezența mașinilor pe nisip, mai ales într-un loc frecventat de familii cu copii, a fost considerată un pericol major.

În 2025, un bărbat care făcea drifturi în nisip la Constanța cu mașina s-a ales cu o amendă usturătoare. Tânărul nu a ținut cont de reguli și a intrat cu un Mercedes direct pe plajă.

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