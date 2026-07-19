Problemele au fost provocate de consumul foarte ridicat de energie electrică, pe fondul temperaturilor extreme.

Întreruperile au fost semnalate în: Saturn; Venus; Cap Aurora și o parte din stațiunea Neptun.

„Era sâmbătă seara și toți așteptau să se distreze (..). În schimb, stațiunea era plină de oameni care se plimbau pe întuneric. S-a mâncat pe întuneric.”, a povestit un turist din Saturn.

Alimentarea cu energie a fost reluată în jurul orei 01:00, însă defecțiunile au reapărut în cursul dimineții.

Un manager de hotel, aflat într-o stațiune din Constanța afectată de pana de curent, a spus că mulți turiști au plecat înainte să-și termine sejurul.

„Au fost oaspeți care au solicitat să le restituim banii pentru sejur și au plecat acasă. Au spus că nu doresc să mai revină pe litoralul românesc niciodată. Nu este posibil să se întâmple ceea ce s-a întâmplat acum.”, a spus managerul hotelului, potrivit publicației citate.

Primarul interimar al municipiului Mangalia, Paul Foleanu, spune că rețeaua este suprasolicitată în această perioadă.

„Suntem în vârf de sezon estival, când se înregistrează cel mai mare număr de turiști. În această perioadă, consumurile sunt mai mari decât de obicei, deoarece sunt folosite intens aparatele de aer condiționat, frigiderele și alte echipamente de răcire.”, a spus primarul din Mangalia.

Pana de curent a afectat atât unitățile de cazare, cât și restaurantele și terasele din sudul litoralului.

În lipsa energiei electrice aparatele de aer condiționat nu au mai funcționat; frigiderele și vitrinele frigorifice s-au oprit; iar băuturile răcoritoare, apa și berea nu au mai putut fi păstrate la rece. De asemenea, plata cu cardul și retragerile de numerar de la bancomate au fost îngreunate sau chiar imposibile în unele zone.

Situația a creat disconfort atât pentru turiști, cât și pentru operatorii din turism, într-unul dintre cele mai aglomerate weekenduri ale sezonului estival.

Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a anunțat că monitorizează situația și că se află în contact permanent cu operatorul de distribuție a energiei electrice.

Potrivit autorităților, în jurul prânzului echipele de intervenție continuau lucrările pentru remedierea avariei și reluarea alimentării în toate zonele afectate.

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