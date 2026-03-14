Cum s-a produs tragedia

Potrivit primelor informații oferite de Serviciul Rutier Dolj, un bărbat în vârstă de 72 de ani, din Craiova, care se deplasa dinspre Calafat spre oraș, ar fi pierdut controlul volanului din motive încă necunoscute.

Autoturismul a intrat pe contrasens, unde s-a izbit violent de o autoutilitară care circula din sens opus, condusă de un alt craiovean, în vârstă de 53 de ani.

Bilanțul accidentului

Din nefericire, impactul i-a fost fatal șoferului de 72 de ani, medicii nemaiputând face nimic pentru a-i salva viața.

Celălalt conducător auto a suferit leziuni și a fost transportat de urgență la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Bărbatul de 53 de ani a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul indicând că acesta nu consumase alcool înainte de a se urca la volan.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Cercetările continuă pentru a stabili cauza exactă a pierderii controlului asupra direcției și toate circumstanțele în care s-a produs evenimentul rutier.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE