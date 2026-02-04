Mentenanță prost făcută

Este o situație extrem de îngrijorătoare pentru siguranța feroviară din România, mai ales că vorbim despre LEMA (Locomotiva Electrică cu Motoare Asincrone), vârful de gamă al producției autohtone de la Softronic Craiova.

În după-amiaza zilei de 26 septembrie 2024, în stația CF Craiova a deraiat locomotiva LEMA 006 aparținând Deutsche Bahn Cargo România SRL, care circula izolată. Incidentul s-a produs din cauza mentenanței făcute prost la CFR IRLU Craiova.

Între timp, investigatorii feroviari arată că și o deraiere la Drăgănești Olt, a locomotivei LEMA 039, a fost legată de reparațiile făcute în aceeași unitate de stat.

Analizând contextul acestor incidente, concluziile preliminare ale AGIFER (Agenția de Investigare Feroviară Română) arată că ambele deraieri au scos la iveală deficiențe structurale în procesul de mentenanță.

Neconformități care au condus la deraiere

„Având în vedere constatările efectuate, comisia de investigare a concluzionat că accidentul produs la data de 12.02.2025 în circulația trenului nr. 66948 a fost generat/influențat de starea tehnică necorespunzătoare a locomotivei LEMA 039 și de geometria necorespunzătoare a schimbătorului de cale nr. 12, neconformități care, cumulate, au condus în final la deraierea locomotivei de remorcare LEMA 039”, se arată în Raport.

Totodată, AGIFER susține: „Se poate concluziona că, din cauza valorii crescute a rugozității pe suprafața de rulare, a rezultat un coeficient de frecare sporit în zona de contact roată/șină, fapt care a avut consecință finală scăderea capacității de ghidare a osiei și înrăutățirea siguranței contra deraierii”, se menționează în Raportul AGIFER.

Deși Softronic produce locomotivele, întreținerea lor pentru operatorul de stat (CFR Călători sau Marfă) se face adesea în unități precum IRLU, unde lipsa investițiilor în echipamente moderne și exodul personalului calificat își spun cuvântul.

Locomotivele LEMA sunt esențiale pentru remorcarea trenurilor grele; scoaterea lor din flux pentru reparații capitale (RR) durează, așa că se recurge uneori la „soluții rapide” pentru a le menține pe șine.

