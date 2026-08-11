Ford Puma, cea mai bună lună din ultimul an

Modelul Puma a avut în iulie cea mai bună lună din ultimul an.

Ford Otosan a produs 15.704 de unități Puma, incluzând versiunile cu motor pe benzină și cele electrice.

Comparativ cu iulie 2025, producția Puma a scăzut cu 11,6%. Atunci, uzina produsese 17.773 de exemplare, într-un moment în care se pregăteau stocurile pentru Programul Rabla.

În acest an, producția Puma din iulie a fost cu aproximativ 50% mai mare decât în ianuarie  și aproape dublă față de aprilie.

Evoluția vine într-un context în care există din nou un Program Rabla activ în România, în timp ce mai multe țări europene au programe de subvenționare pentru automobile.

Producția Ford Otosan Craiova scade după primele șapte luni

În primele șapte luni din 2026, uzina Ford Otosan Craiova a produs 141.870 de vehicule, în scădere cu 7,9% față de aceeași perioadă din 2025.

Din total:

  • 90.770 de unități  au fost Ford Puma, inclusiv Puma Gen-E;
  • 51.100 de unități  au fost Ford Courier, în versiunile pentru pasageri și marfă, cu propulsie termică și electrică.

Și producția Courier a scăzut în iulie, la 7.598 de vehicule, cu 19,1% sub nivelul din iulie 2025.

Totuși, volumul rămâne unul dintre cele mai bune din acest an.

86% din producția Craiovei a plecat la export

Fabrica Ford Otosan Craiova este puternic orientată către export.

În primele șapte luni ale anului, au fost exportate 122.142 de vehicule, adică aproximativ 86% din producția totală a uzinei.

Din această cantitate, 88.343 au fost Puma, iar alte 33.799 au fost Courier .

Rezultatele financiare ale Ford Otosan pentru primul semestru arată că uzina din România a avut un grad de utilizare a capacității instalate de 79% .

Este cel mai ridicat nivel din întreaga rețea de fabrici Ford Otosan, în condițiile în care media companiei este de 73%, iar fabricile din Turcia au înregistrat un grad de utilizare de 70%.

Producția de la Craiova a reprezentat 35% din producția totală Ford Otosan și aproximativ 48% din producția industriei auto din România.

Aproape 2 miliarde de euro contribuție la veniturile Ford Otosan

Ford Otosan Romania SRL, compania care deține uzina de la Craiova, a contribuit cu 108,5 miliarde de lire turcești  la veniturile totale ale grupului în primul semestru.

Suma echivalează cu aproximativ 2 miliarde de euro, reprezentând 22% din rezultatul semestrial al companiei.

EBITDA ajustat al operațiunilor din România a ajuns la aproximativ 110 milioane de euro, în creștere cu 11,3% în euro.

În schimb, profitul net s-a redus la aproximativ 25,5 milioane de euro, în scădere cu 29,7% în euro față de perioada similară.

Producția Ford Otosan Craiova se oprește în august

Fabrica Ford Otosan Craiova urmează să intre în oprirea anuală a producției în luna august.

Pentru întregul an, Ford Otosan își păstrează estimările anunțate anterior.

Compania estimează un volum cuprins între 230.000 și 250.000 de vehicule asamblate, dintre care aproximativ 200.000 de mașini ar urma să fie exportate.

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