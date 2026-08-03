Bolojan spune că măsurile de economie a energiei dau primele rezultate

Mesajul vine pe fondul presiunii crescute asupra Sistemului Energetic Național, accentuată de oprirea reactoarelor de la Cernavodă din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării, situație ce impune măsuri de echilibrare și sprijin din partea tuturor actorilor din piață.

Premierul a mulțumit celor care s-au mobilizat deja – menționând că efectele primelor măsuri de eficientizare se văd în scăderea consumului global – și a confirmat că au fost convenite planuri proprii de ajustare cu principalii consumatori economici, adaptate profilului lor de activitate, pentru a proteja rețeaua națională fără măsuri administrative drastice.

Dacia și Ford au intrat deja în mentenanță

În acest sens, mari companii precum Dacia și Ford au intrat deja în mentenanță, oprirea temporară a producției lor reprezentând o reducere voluntară importantă a consumului de energie.

„Una dintre măsurile importante luate de companii este intrarea în mentenanță. Dacia și Ford sunt de astăzi cu producția oprită, de azi și până pe 19 august, ceea ce înseamnă o reducere voluntară importantă a consumului de energie.”, a declarat Bolojan.

Reprezentanții uzinei Ford de la Craiova au declarat pentru Libertatea că uzina era deja în mentenanță până pe 19 august: „Noi suntem o companie listată la bursă și anunțăm din timp ce se întâmplă cu fiecare fabrică a noastră. Vara, uzina de la Craiova intră mereu în mentenanță în august între 1-19, iar acum suntem bucuroși că putem ajuta și este o suprapunere fericită”, ne-au declarat reprezentanții Ford.

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