Șoferul de TIR încerca să facă o reparație la camion

Bărbatul de 34 de ani și-a pierdut viața pe o stradă din Craiova. Șoferul a încercat să remedieze o defecțiune tehnică direct la vehiculul de mare tonaj, însă capul tractor al autocamionului s-a răsturnat peste el.

Incidentul tragic a avut loc marți, pe strada Calea Severinului din municipiul Craiova. Alerta a fost dată în jurul prânzului de către un alt bărbat, în vârstă de 45 de ani, care a sunat la numărul unic de urgență 112 după ce a observat ce s-a întâmplat.

Șoferul de 34 de ani a fost strivit de capul tractor

Conform primelor cercetări efectuate la fața locului de polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Craiova, victima este un bărbat din comuna Talpaș, județul Dolj. Acesta lucra ca șofer pe autotrenul respectiv și se afla în timpul programului de lucru.

În momentul în care a sesizat o problemă tehnică la vehicul, bărbatul a decis să intervină personal pentru a remedia defecțiunea. A intrat sub capul tractor al camionului, însă structura de mare greutate a cedat și s-a răsturnat direct peste el, blocându-l dedesubt.

Bărbatul de 34 de ani a murit pe loc

La locul accidentului au intervenit rapid echipele de polițiști și un echipaj medical SMURD Dolj. Cadrele medicale au aplicat imediat manevrele de resuscitare, însă leziunile suferite de bărbat în urma impactului cu mastodontul au fost mult prea severe.

În ciuda eforturilor prelungite ale salvatorilor, organismul tânărului nu a mai răspuns procedurilor, fiind declarat decesul direct la fața locului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă

Polițiștii au demarat o anchetă amplă pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs tragicul eveniment.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au precizat că în cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente.

O soartă tragică a avut și un alt șofer român de TIR care a fost strivit în cabină, după ce camionul a căzut de pe un pod. Incidentul s-a petrecut în Italia, atunci când bărbatul a ieșit de pe un drum cu camionul frigorific și s-a prăbușit în albia râului Plima.

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