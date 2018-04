Urmărește a doua zi de audieri pentru Mark Zukerberg. Fondatorul Facebook s-a prezentat, miercuri, din nou în fața Comisiei Congresului american pentru a continua să răspundă întrebărilor. CEO Facebook a mărturisit că și el a fost una dintre victimele Cambridge Analytica, datele sale fiind preluate de aceștia.



În discursul său de deschidere a celei de-a doua zi de audieri, Zuckerberg a vorbit despre beneficiile pe care le-a adus Facebook lumii și societății, dar a concluzionat că au făcut și lucuri rele și acest lucru trebuie schimbat.

”Facebook este o companie idealistă și optimistă. Pentru cea mai mare parte a existenței noastre, ne-am concentrat pe tot binele pe care îl pot aduce oamenii. Pe măsură ce Facebook a crescut, oamenii de pretutindeni au devenit un nou instrument puternic pentru a rămâne conectați la oamenii pe care îi iubesc, pentru a-și face auzită vocea, pentru a construi comunități și afaceri. Recent, am văzut mișcarea #metoo organizată, cel puțin parțial, pe Facebook. După uraganul Harvey, oamenii au adunat peste 20 de milioane de dolari pentru sprijinul victimelor. De asemenea, peste 70 de milioane de întreprinderi mici utilizează Facebook pentru a crea locuri de muncă.

Dar acum este clar că nu am făcut suficient pentru a împiedica aceste instrumente să fie folosite și pentru rău. Aceasta se referă la știrile false, la interferențele străine în alegeri și la discursurile de ură, precum și la dezvoltatorii și confidențialitatea datelor. Nu am avut o viziune destul de largă asupra responsabilității noastre și aceasta a fost o mare greșeală. A fost greșeala mea și îmi pare rău. Am început Facebook, o conduc și sunt responsabil pentru ceea ce se întâmplă aici”, a spus Zuckerberg.

Încă de la începutul audierii directorului executiv al Facebook din a doua zi acesta a declarat că și datele sale personale au fost preluate de Cambrigde Analytica și au fost folosite.

Cea de-a doua zi de audieri a fost puțin diferită de prima, membrii comisiei deavând foarte multă răbdare să asculte explicațiile detaliate ale lui Zuckerberg și cerându-i acestuia să dea răspunsuri concrete și concise.

Discuția s-a învârtit în jurul măsurilor de cenzură pe care le aplică Facebook, aici Zukerberg făcând referire la mesajele legate de promovarea terorismului, și despre protecția datelor personale și măsurile pe care le vor lua în viitor.

În prima zi de audieri, fondatorul Facebook a dat explicații în fața senatorilor, după scandalul Cambridge Analytica (CA). ”A fost greșeala mea și îmi pare rău. Eu am fondat Facebook, eu conduc compania și sunt responsabil pentru ceea ce se întâmplă aici”, a spus Mark Zuckerberg, în fața Congresului.

Scandalul CA a costat deja scump Facebook, a cărui capitalizare de piaţă a scăzut cu peste 80 de miliarde de dolari de la jumătatea lunii martie.

Facebook susține că datele a 87 de milioane de conturi au ajuns la Cambridge Analytica

Scandalul privind distribuirea datelor personale ale utilizatorilor Facebook a luat o nouă amploare miercuri, 4 aprilie, după ce reţeaua socială a estimat la aproximativ 87 de milioane, faţă de 50 evocate până acum, numărul persoanelor ale căror date ar fi putut ajunge, fără cunoştinţa lor, în posesia companiei Cambridge Analytica.

Între timp, Facebook face o comisie pentru a cerceta rolul rețelor sociale în alegeri și în democrație.

Peste 112.000 de români sunt victime ale scurgerii de date de la Facebook către Cambridge Analytica.

