Sora vitregă a lui Meghan Markle l-a contrazis pe prințul Harry care a declarat că membrii Casei Regale britanice sunt ”familia pe care logodnica sa nu a avut-o niciodată”, spunând că actrița are o „familie mare care a fost întotdeauna acolo pentru ea”, scrie BBC News.

Samantha Grant, fiica tatălui lui Meghan Markle, a scris că au o familie „foarte normală” într-un răspuns la un mesaj de pe Twitter în care se sublinia comentariul prințului Harry cu privire la felul în care a petrecut logodnica sa Crăciunul alături de Familia Regală.

Într-un interviu acordat pentru BBC Radio 4, Harry a spus că ”Noi avem una dintre cele mai mari familii pe care le cunosc și fiecare familie este complexă în felul ei. Dar ea a fost fantastică. Devine parte din ea și presupun că devenim familia pe care nu a avut-o niciodată”.

Samantha Grant a reacționat, însă, la scurt timp după ce acest comentariu a fost postat pe Twitter spunând că: ”De fapt are o familie mare, care a fost întotdeauna acolo pentru ea. Gospodăria noastră este foarte normală și când tata și Doria au divorțat, cu toți am făcut tot posibilul ca ea să pară că are două case. Nimeni nu s-a înstrăinat, ea era doar prea ocupată. Citiți cartea mea pentru a afla fapte și fotografii”.

Actually she has a large family who were always there with her and for her. Our household was very normal and when dad and Doria divorced, we all made it so it was like she had two houses. No one was estranged ,she was just too busy. Read my book complete with facts and photos

— Samantha Markle (@SamanthaMGrant) December 27, 2017