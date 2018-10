Strigător la cer! Ce i-a spus un medic unei bătrâne care supraviețuit într-un lagăr nazist și acum suferă de cancer!

Femeia a fost închisă într-un lagăr nazist, în tinerețe, iar după ce a scăpat de acolo a dus o viață decentă. A fost asistentă medicală, iar acum, ajunsă la respectabila vârstă de 89 de ani iese rareori din casă, deoarece are cancer de piele localizat la un picior. Sângerează mult, are dureri și preferă să stea în confortul apartamentului ei. Recent, potrivit publicației poloneze Fakt, Wladyslawa s-a simți foarte rău și a chemat Salvarea.

Ajunsă la spital, a dat peste medicul de gardă care, după ce a analizat-o succint și a aflat ce vârstă are, i-a spus pe un ton indiferent că mai bine merge acasă: 'La vârsta pe care o ai, nu mai are rost să încerci să te tratezi!', i-ar fi zis medicul, care a trimis-o acasă, sugerând, astfel, că oricum nu mai are mult de trăit și nu are sens să își mai piardă timpul tratând-o.

Indignată, femeia a plecat plângând în hohote acasă, iar apoi a decis că nu e normal să lase lucrurile așa, astfel încât s-a adresat presei, care a prezentat situația strigătoare la cer prin care a trecut poloneza.

