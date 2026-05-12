În evidenţe figura doar cu șapte angajaţi

„Inspecţia Muncii intervine ferm în sectorul transportului alternativ pentru a stopa practicile abuzive, aplicând sancţiunea maximă de 1.000.000 de lei unui angajator din judeţul Galaţi.

Ce au descoperit inspectorii ITM Galaţi: 127 de persoane prestau activitate de ride-sharing fără contract individual de muncă. Deşi figura în evidenţe cu doar 7 angajaţi, societatea gestiona o flotă impresionantă de şoferi ‘invizibili pentru sistemul de protecţie socială”, scrie într-un comunicat al instituţiei.

Perioada octombrie 2025-martie 2026 a fost vizată de control, astfel că o petiție a fost declanșată. Bolt Service RO a oferit datele necesare pentru identificarea activităţii reale, Uber România nu ar fi dat curs solicitărilor transmise de inspectorii de muncă până la acest moment, scrie Radio România, care citează Agerpres.

Munca nedeclarată „nu este doar o cifră într-un raport”, subliniază reprezentanții instituției

„Această sancţiune record subliniază determinarea instituţiei noastre de a interveni prompt atunci când sunt eludate obligaţiile fundamentale faţă de angajaţi. Munca nedeclarată privează lucrătorii de drepturile lor esenţiale şi creează un dezechilibru concurenţial pe piaţa muncii.

Inspectorii de muncă vor continua să utilizeze toate mecanismele de verificare pentru a asigura respectarea strictă a normelor de angajare”, a declarat inspectorul general adjunct de stat Mihai Uca în comunicat.

Reprezentanţii instituţiei subliniază că munca nedeclarată „nu este doar o cifră într-un raport”, ci ea înseamnă lipsa protecţiei medicale pentru şoferi, lipsa vechimii în muncă şi a contribuţiilor la pensie, concurenţă neloială faţă de operatorii care respectă legea şi plătesc taxe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE