Noul model își propune să transforme transportul pe calea ferată într-o alternativă reală și atractivă pentru navetiști, prin introducerea unor curse regulate, cu plecări la intervale fixe de timp.

Parteneriat româno-francez finanțat cu peste 10 milioane de lei din fonduri europene

Pentru implementarea acestui proiect de anvergură, intitulat „Îmbunătăţirea mersului de tren prin introducerea trenurilor de mers cadenţat în jurul oraşelor mari din România”, ARF a atribuit contractul unei asocieri formate din companiile TTL Planning SRL (România) și SYSTRA SA (Franța). Valoarea totală a acordului se ridică la 10,485 milioane de lei fără TVA.

Finanțarea este asigurată integral prin intermediul fondurilor europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027.

Specialiștii celor două firme vor avea la dispoziție o perioadă de 24 de luni pentru a pune la punct studiile de trafic, a analiza fluxurile reale de pasageri și a evalua capacitatea tehnică a infrastructurii actuale.

Ce presupune modelul european și cum va ajuta zona Galați – Brăila

Sistemul de mers cadențat înseamnă, în termeni practici, că trenurile vor pleca din gări la aceleași minute în fiecare oră (de exemplu, la și 15 sau la și 45), la intervale regulate de 30 sau 60 de minute, indiferent de ziua săptămânii.

Acest mod de organizare le permite călătorilor să își planifice deplasările zilnice mult mai simplu, fără a mai fi dependenți de consultarea tabelelor orare clasice și adesea impredictibile.

În cazul Galațiului, importanța proiectului este cu atât mai mare cu cât municipiul formează, împreună cu Brăila, una dintre cele mai mari aglomerări urbane și economice din estul țării.

Experții vor analiza cu prioritate cererea de transport dintre cele două orașe vecine, dar și conexiunile feroviare cu localitățile limitrofe și cu celelalte mari centre urbane ale României.

Studiile realizate în cadrul acestui contract vor redesena harta transportului feroviar regional. Rezultatele finale și propunerile avansate de specialiști vor fundamenta direct organizarea serviciilor publice de transport feroviar de călători pentru o perioadă lungă, cuprinsă între decembrie 2027 și decembrie 2042.

Etapele de implementare și modernizarea ARF

Procesul de elaborare a noului mers de tren este unul complex și va fi structurat în șase etape principale. În prima fază, echipele de proiect vor realiza sondaje ample în teren, distribuind chestionare și realizând studii detaliate de trafic.

Toate datele colectate vor fi folosite pentru actualizarea Modelului Național de Transport, având ca reper statistic datele din anul 2023.

Ulterior, se va trece la simularea computerizată a costurilor de operare și la verificarea capacității reale a liniilor de cale ferată de a susține un trafic intensificat.

Proiectul include, de asemenea, o componentă importantă de digitalizare și transfer de know-how. Autoritatea pentru Reformă Feroviară va primi un software de ultimă generație specializat în planificarea transporturilor, iar funcționarii instituției vor fi instruiți de partenerii francezi pentru a putea gestiona noul sistem.

Prin acest demers, autoritățile feroviare din România urmăresc nu doar fluidizarea traficului din jurul marilor orașe, ci și o integrare mult mai bună a trenurilor de scurt parcurs (navetă) cu magistralele feroviare de lungă distanță.

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