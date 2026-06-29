Zonele din Galați în care se va întrerupe curentul electric luni, 29 iunie

În municipiul Galați, consumatorii de pe strada Brăilei, din zona societăților comerciale BROCA, UNIX și Ginavidor, vor rămâne fără curent între orele 8.00 și 15.00.

Tot luni, în intervalul 9.00 – 15.00, vor fi afectate comuna Negrilești (aproximativ 200 de abonați) și strada Căpitan Vlad din Tecuci, unde sunt cinci consumatori. Între orele 10.00 și 14.00, curentul electric va fi întrerupt complet în localitățile Fântânele și Scânteiești, cea din urmă având 1.000 de abonați afectați.

Întreruperi extinse în Galați și comunele din județ sunt anunțate pentru marți, 30 iunie

Locuitorii din cartierul Țiglina II, Galați, vor resimți întreruperi între 8.00 și 12.00. Sunt vizate blocurile CS4, C20, C21 și E7, precum și străzile Mihail Kogălniceanu, Crizantemelor, Bucureștii Noi și bulevardul George Coșbuc.

În comuna Umbrărești, între orele 9.00 și 15.00, vor fi afectați aproximativ 320 de abonați din satele Umbrărești și Umbrărești Vale. Tot marți, satul Moscu va rămâne fără curent între 9.00 și 17.00, afectând circa 500 de consumatori.

Zeci de locuitori vor fi afectați de întreruperile de curent din Galați de miercuri, 1 iulie

Între orele 9.00 și 13.00, întreruperi sunt programate în cartierul Micro 20 din Galați. Vor fi afectați locatarii blocurilor A13A, A13B, A12A și A12B, dar și consumatorii din zona Benzinăriei BKO, Pieței Micro 20, sediului BRD și Brutăriei Selena.

Joi, 2 iulie, au loc noi întreruperi de curent pe raza județului Galați

În municipiul Tecuci, opririle vor afecta străzile Gheorghe Petrașcu, Andrei Șaguna, Vasile Alecsandri și Libertății, între orele 9.00 și 15.00, afectând aproximativ 250 de abonați. În aceeași zi, satul Moscu va suferi o nouă întrerupere totală a alimentării, în intervalul 9.00 – 17.00, pentru 500 de consumatori.

Mesajul transmis de distribuitor pentru cele câteva mii de locuitori din Galați care vor rămâne fără curent

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și asigurăm consumatorii că aceste opriri sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor de întreținere și funcționarea sigură a instalațiilor”, au transmis reprezentanții Distribuție Energie Electrică România.

Pentru detalii suplimentare, abonații pot consulta secțiunea dedicată întreruperilor programate de pe site-ul operatorului sau pot apela TelVerde 0800 500 205, mai precizează portalul de știri locale citat anterior.

Întreruperi majore de curent au avut loc și în Europa. Zeci de mii de oameni au rămas fără curent electric în Franța, din cauza unor defecțiuni provocate de caniculă.

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